Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kazao je u četvrtak kako tijekom dana očekuje potpisivanje koalicijskog sporazuma, a priznao je i kako je iznenađen odlukom svoga zamjenika u stranci Marija Radića da ne bude u vladi, rekavši kako su 'cijelo vrijeme komunicirali nešto drugo'. "Tijekom dana očekujem da će to biti", rekao je Penava u izjavi za medije na pitanje o koalicijskom sporazumu s HDZ-om.

Upitan kakva je poruka da ni on ni Radić neće biti u Vladi s obzirom na to da su oni najuže vodstvo DP-a, Penava je poručio kako je poruka ta da ima drugih ljudi u Domovinskom pokretu. Dodao je i kako je bio iznenađen Radićevom odlukom da neće biti ministar u novoj Vladi. "Mene je ta odluka i taj stav iznenadio jer smo cijelo vrijeme komunicirali nešto drugo. Vjerojatno kako se situacija približila realizaciji, Radić je shvatio da postoje neke druge okolnosti. Izrazio je zamolbu da promijenimo odluku, to smo napravili", rekao je Penava.

Upitan tko će od njih biti potpredsjednik Vlade, ministar bez portfelja, poručio je kako će o tome razgovarati kada za to dođe vrijeme. Na pitanje što mu je premijer Andrej Plenković jučer rekao za izbor Ante Šušnjara za ministra gospodarstva, Penava je odgovorio kako je Plenković rekao da je Šušnjar "izuzetno dobar odabir". Govoreći o suradnji s premijerom, rekao je kako je za svako zdravo partnerstvo bitno povjerenje i kvalitetan, iskren odnos, dodavši da su to "voljni graditi". Pri tome je, odgovarajući na pitanje o uvjetima, rekao kako se s partnerom morate razumjeti.

"Imate ne uvijek iste kuteve, ponekad se i razlikujete, bitno je sjesti za stol, dogovoriti, kad se s dogovorom izađe van pred javnost, da to bude kontrolirana, dogovorena priča, da ne bude iskakanja", rekao je. Dodao je kako je uz puno ljudi i puno različitih kuteva te da se "uvijek dogodi neka izjava koja nije u skladu s onim što je dogovor". "Ipak, dovoljno smo zreli, imamo svijest o tome. Bitno je, dakle, da stvari u perspektivi funkcioniraju za dobrobit, prije svega, zemlje hrvatskog naroda i građana Hrvatske", ustvrdio je Penava.

Na komentar kako se od njega čuju pozitivni tonovi, a od drugih, poput Bartulice negativni, Penava je rekao kako je situacija poprilično napeta oko parlamentarnih izbora, koja još uvijek nije završila zbog stiješnjenosti rokova za održane parlamentarne izbore i europske koji su pred nama. "Svaki dan je za Bartulicu i sve EU kandidate izgubljen dan. I danas je fokus ovdje, u Saboru, nitko se ne bavi EU kampanjom i naravno da ljudi imaju svoj program i žele ostvariti što je moguće bolji rezultat, kao što i ja želim da Domovinski pokret ostvari na izborima za EU parlament", rekao je.

Pri tome je izrazio nadu da će idući tjedan EU izbori dominirati u medijima. Komentirajući pokušaj ubojstva slovačkog premijera, rekao je kako je u šoku i da želi pozitivne ishode te poručio da svi kao društvo trebamo napraviti sve što je moguće da takvih situacija bude što manje.

