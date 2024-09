Posljednji intervju kao predsjednik SDP-a. Grbin pohvalio jednog kandidata: 'U njemu živi punkerski duh'

Glavna oporbena stranka SDP u subotu bira svoje novo vodstvo. Nakon početnih problema, u igri je ostalo petero kandidata za predsjednika.

Na posljednji dan njegova predsjedničkog mandata, s Peđom Grbinom razgovarala je naša reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić.

Dojam je da vam laknulo što je ova epizoda gotova. Je li to istina?

"Ne mogu reći da mi je laknulo. S jedne strane da, neću lagati, bit će puno više vremena za obitelj i prijatelje. S druge strane, volio bih da sam imao priliku nastaviti kada su uvjeti puno bolji nego prije četiri godine kada sam preuzimao stranku."

Nekoliko je stvari iz vašeg mandata odjeknulo u medijima i javnostima. Rekla bih da je jedna od najvažnijih press konferencija na kojoj se pojavio predsjednik Zoran Milanović koji se kandidirao za premijera. Imate li dojam da je to bila prijelomna točka i da ste tu izgubili uzde?

"Ne bih rekao da smo izgubili uzde. Neke stvari su se poslije događale koje nisu bile pod našom kontrolom, kao što je ona sramotna odluka Ustavnog suda. Činjenica je da su to bili izbori gdje se vratilo birače na birališta."

Je li Vam žao što se to dogodilo?

"Ne."

Biste li to ponovili?

"Imajući u vidu sve što sam tada znao i razloge zbog kojih smo to napravili - da, ponovio bih isto."

Mislite li da je tada SDP u svoje ruke preuzeo Zoran Milanović?

"Bio sam tada predsjednik SDP-a, predsjednik SDP-a sam danas, bio sam to prije godinu dana, to ću biti dok ne izaberemo novo vodstvo. To je bila stvar koju smo dogovorili."

Kao poznavatelj Ustava, mislite li da će u Vašoj budućoj političkoj karijeri ostati ljaga s obzirom na to da se propitivala ustavnost tih odluka?

"U Hrvatskoj se neke odluke propituju na Ustavnom sudu. Kada Plenković ignorira Ustav, primjerice u vanjskoj politici pa ne konzultira predsjednika prije nego što će osramotiti Hrvatsku glasanjem u Ujedinjenim narodima kada je primjerice bilo glasanje o primirju u Gazi, onda to nije dvojbeno za Šeparovića i njegovu ekipu."

Mislite li da sljedeći predsjednik ili predsjednica SDP-a mora biti kandidat za premijera na idućim parlamentarnim izborima?

"To je odluka predsjednika ili predsjednice i to je isto tako odluka stranke. Normalno je da je predsjednik stranke kao što je SDP i kandidat za premijera, ali iznimke su moguće."

Sutra nas čekaju izbori. Puno je kritika, prije svega da je izborni proces farsa jer postoji samo jedan favorit. Čini li Vam se tako?

"Imamo ozbiljan izborni proces, više kandidata, sučeljavanja koja organizira stranka, predstavljanje kandidata, pravila o tome tko koliko smije potrošiti u kampanji, imamo etička pravila. Ovo je ozbiljan izborni proces"

Siniša Hajdaš Dončić od početka slovi kao favorit.

"Odlučio sam ne govoriti o pojedinim kandidatima u kampanji. To činim i sada. Vi ste to rekli, a ja ću ostaviti gledateljima, članovima i članicama ostaviti da sami to odluče, procjene, na temelju onoga što su čuli, vidjeli, znaju od prije, donesu odluku."

Druga kritika je da pobjedi li Siniša Hajdaš Dončić da on SDP-u ne donosi puno novog, nego nastavlja Vašu vrstu vladavine.

"Neću govoriti o kandidatima ili kandidatkinjama jer bi to bilo petljanje u izborni proces. Ono što hoću reći je da sam s njim zadnjih nekoliko godina jako dobro surađivao. Imao je, da tako kažem, prste u brojim SDP-ovim politikama. Sjećam se kako su ga svi kritizirali da je neoliberal, ali u njemu punkerski duh itekako živi."

A i dobro prijateljstvo sa Zoranom Milanovićem. To ćete dozvoliti?

"Zar je to problem? Zoran Milanović je naš kandidat za predsjednika države."

Ako se SDP ni na jedan način ne odmakne od Zorana Milanovića, nakon ovakvih parlamentarnih izbora, može li se SDP resetirati i mislite li da postoji potreba da se uopće resetira?

"SDP-u nije potreban reset. Isto tako, SDP-u nije potreban povratak na postavke od prije 20 ili 30 godina. Društvo se promijenilo."

Koja je vaša politička budućnost? Želite li ostati u SDP-u?

"SDP je moja stranka. Ili ću biti u SDP-u, ili se neću baviti politikom. Treće opcije za mene nema."