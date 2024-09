Ostojić otkrio što se događa u SDP-u uoči izbora za novog šefa stranke: 'Ne odlučuju klanovi'

Slučaj kakav je valjda moguć samo u Hrvatskoj za Direkt je komentirao bivši ministar unutarnjih poslova, SDP-ov Ranko Ostojić.

Znači, nasilni načelnik prošlo ljeto pretuče ženu, ona pobjegne, a on mirno čeka kraj mandata. Pa gdje je to normalno?

"To vam je udar na generalnu prevenciju. To vam je jedan policijski izraz. Nemojmo se čuditi što 2 posto ljudi ima povjerenja u pravosuđe. Brza i efikasna reakcija da se spriječi eventuno ponavljanje ovoga. HDZ je zadovoljan s time da je njega maknuo i time smo završili priču. Žalosti činjenica da pored ovolikog broja femicida, ubijenih žena, nasilja kojeg je sve više, i na sreću dobro da se prijavljuje, ali s druge strane ovakvi primjeri pokazuju koliko je zapravo teško biti žena u Hrvatskoj, pogotovo u takvim sredinama u kojima bez ikakve odgovornosti - tip je i dalje tamo", kazao je Ostojić.

SDP ovih dana bira petog predsjednika. Pet je favorita. Tko će pobijediti?

"Onaj koga izaberu članovi i članice. Nadam se da će to biti tako s obzirom da im je ozbiljno uskraćena mogućnost da čuju što naši kandidati misle. Nisam zadovoljan kako to ide. SDP je stranka koja je napravila ozbiljne iskorake, nismo mi DP ili HDZ u kojima se sve unaprijed zna. Ovdje je bila situacija u kojoj je jedno sučeljavanje trebalo biti pred stotinjak ljudi. Time ste uskratili mogućnost da čujete što ljudi misle. Nažalost to je odgovornost Peđe Grbina i ljudi koji su u krugu oko njega, koji su mislili da već sada imamo izabranog kandidata i to je nešto najgore", kazao je. "Ne odlučuju klanovi, nego članovi", dodao je.

Siniša Hajdaš Dončić - kakvu promjenu u stranci možemo očekivati ako su opet u igri dobro poznati ljudi…

"Ja sam siguran da iza rečenica koje su rekle kolegice i kolege osim Siniše Hajdaša Dončića koji je uporno šutio i samo čeka inauguraciju na mjesto predsjednika, moram kazati da se očekuju ozbiljne promjene. Nama je potreban i novi program i novi statut i pravila kako se ne bi dogodilo kao što se dogodilo i u ovom izbornom procesu da imate situaciju da ne znamo koji broj članova glasa. Imali smo zadnji put 11.600, 75 posto je izašlo, a sad navodno imamo 21.600. Ne znam od kuda su se stvorili", rekao je.

"Mi nemamo problema s članstvom, naši članovi su itekako pametni. Ja se nadam da će članovi i članice, kao što su dosad puno puta pokazali, da znaju birati, da ne treba netko drugi u ime njih glasati i da im se ne dogodi da njihove glasove netko prodaje kao dioničko društvo. Nismo mi DP. Nismo mi 'imovinski pokret' u kojem se unaprijed zna koliko tko ima dionica", kazao je Ostojić.

Dojam je zadnjih godina da je SDP slab. Bio je slab s Bernardićem, slab je i s Grbinom. Kao da je glasnija oporba Milanović.

"Meni kažu da ja želim vratiti SDP u rikverc. To je točno. Ja bih htio vratiti SDP 12 godina natrag na vrlo realnu stvar. Mi smo 2011. godine imali 81 mandat. Ja sam tada bio šef izborne kampanje. Kada mi govore o pobjedama i porazima, idemo se vratiti u to doba. Danas ljudi u SDP-u nisu zadovoljni. Očekivali smo puno više. Nadali smo se da to što mi vičemo 'HDZ lopovi, korupcija'... da će se to uhvatiti. No, očito to nije rješenje. Prema tome , nešto novo što moramo pokazati, to ne znači novo lice, mlađe lice.... Ja mislim da treba promijeniti politiku. Treba ozbiljno porazgovarati sa svim našim članicama i članovima, pronaći model i naći rješenje kako srušiti HDZ". rekao je

Zašto je SDP izgubio izbore tri puta zaredom?

"Imali ste određena razdoblja u kojima se dogodio raskol unutar stranke. Birali smo na krivi način, ali mislim da trebamo vratiti nazad situaciju i krenuti u novi početak. Treba uvažavati sve i one stare jer oni imaju što za reći, kako da se napravi bolji iskorak, i ponavljam uz konzultaciju s cijelim članstvom", kazao je Ostojić.