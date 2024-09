Kandidat za predsjednika SDP-a skinuo rukavice: 'Hajdaš Dončić je devastirao stranku'

"Ukoliko ćemo posložiti SDP kao moćnu organizaciju imat ćemo šansu davati odgovore na pitanja građana. Do sada SDP nije davao rješenja i zato smo u desetogodišnjem oporbenom ciklusu. S povećanjem plaća saborskim zastupnicima i dužnosnicima došli smo do toga da i ljudima u oporbi nije cilj da izađu iz nje, jer je u oporbi najbolje biti saborski zastupnik", rekao je danas u Karlovcu Mladen Kešer Keš, poduzetnik i načelnik Općine Kalnik koji je jedan od pet kandidata za predsjednika SDP-a Hrvatske.

Unutarstranački izbori će biti održani 14. rujna, a birat će se po sistemu jedan član - jedan glas. Kešer je uvjeren da ima šansu dobiti izbore i reformirati još uvijek drugu najjaču oporbenu stranku u Hrvatskoj. Kako je rekao, obilazi sve općinske i gradske organizacije a kako bi potaknuo članove da izađu na izbore, te ih podsjetio da biranjem predsjednika SDP-a biraju i budućeg premijera Republike Hrvatske, prenosi KAportal.

"Neki ljudi koji vode stranku nisu se trudili da izađemo iz oporbenog ciklusa. Ne slažem se s time, kandidaturu sam istaknuo da napravim nešto novo. Prvo formirati Vladu u sjeni, koja će moći rješavati pitanja i direktno komunicirati s građanima. Imenom i prezimenom ćemo znati tko će biti budući ministri, državni tajnici, direktori javnih poduzeća. Ne možemo sakrivati naše članove i očekivati da nam daju potporu na lice jednog čovjeka", rekao je Kešer.

Dodao je da je to velik i odgovoran posao jer je "ekonomska situacija neizdrživa".

"Ne mogu umirovljenici živjeti s 350 eura. Ekonomski rast Hrvatske treba potaknuti zapošljavanje ljudi i vraćanje iseljenih. Imali smo dva ciklusa iseljavanja, prvo je to učinio Domovinski rat i sad ovih godina kad je HDZ-ova samovolja bila toliko čvrsta a SDP je samo sa strane gledao što se događa", kaže Kešer.

Podsjetio da uvozimo preko 430 milijune eura u mesu, voću i mliječnim proizvodima dok prostori zjape prazni, pa tako i na karlovačkom području.

"Lika je prazna kao i Kordun, Banija. Ozbiljan problem je da se na tim prostorima gdje smo nekad proizvodili tisuće tona voća i povrća, sad nema tko raditi. Nemamo više radne snage, a dolazi nam ona koja je nisko obrazovana, ne znaju raditi niti s motikom. To su ozbiljni problemi koje moramo rješavati a to mora davati odgovore i SDP-ova Vlada u sjeni", dodaje ovaj kandidat.

Pita se i "je li normalno da jedan sudac koji sudi na Općinskom sudu ima preko 200 upitnih presuda. Kaže možemo li zamisliti inženjera kojem se sruši 200 kuća.

"Je li bi on bio još inženjer, no mi ovdje imamo razloga da ga držimo iako nije sposoban da bude sudac. SDP na to šuti i da nema medija bili bi začahurena zemlja u kojoj se ne bi znalo baš ništa. Vodit ću Vladu otvoreno i transparentno, objavit ćemo ljude koji će voditi resore", rekao je Kešer te "opleo" po protukandidatu Siniši Hajdaš Dončiću.

"SDP mora prvo ustrojiti sebe da može i Republiku Hrvatsku. U gradskim i općinskim organizacijama imamo preko 50 posto povjerenika a tako je i u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. SDP je devastirana stranka i nije se smio kandidirati Hajdaš Dončić koji je tome pridonio. Smatraju da je najbolji kandidat, a 15 godina stranku drži u sjeni HDZ-a, on sve radi da HDZ i dalje ostane na vlasti," oštar je Kešer prema protukandidatu.

Na novinarski upit koliko je upoznat sa situacijom u SDP-u u Karlovačkoj županiji, kaže da 9 organizacija uopće ne postoji.

"Ja ne osuđujem članstvo nego rukovodstvo. U oporbi smo i ne dajemo odgovore na pitanja niti na lokalnom, ni regionalnom ni na državnom nivou. SDP treba promijeniti u modernu stranku i davati smjernice Vladi i nabiti tempo Andreju Plenkoviću. Sad je Plenkovićeva igračka a ja to ne mogu dopustiti. Stranka osuđena za korupciju i nedjela dobiva povjerenje a za to je kriv SDP jer mu dopušta", kaže.

Spomenuo je da su ga kritizirali da želi "račanizirati" SDP a dodaje da je ponosan na to što ima iste poglede kao Ivica Račan koji je "bio moralna vertikala, znao voditi i organizirati stranku i voditi državu kao premijer".

"Mislim da mogu pobijediti jer nisam "spitzen-kandidat" Peđe Grbina ali jesam članica i članova. Ljudi na terenu traže promjene oni vide da ovo nije dobro. Znate li tko je potpredsjednik Hrvatskog sabora? Hajdaš - Dončić! Međutim, to nitko ni ne zna, ali to ćemo promijeniti", rekao je Kešer te dodao da bi promijenio i način biranja kandidata za liste za Hrvatski sabor.

"Inzistirat ću na tome da se rade predizbori za zastupnike, ali da neće postojati više mogućnost da netko bude više od dva mandata saborski zastupnik. Arsenu Bauku je valjda mama kad se rodila na čelu napisala da će biti saborski zastupnik i to do mirovine", zaključio je još Kešer.

