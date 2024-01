DIV MEĐU GRAĐANIMA / Peđa Grbin dočekan poput zvijezde u Bjelovaru: Jedan obožavatelj ga tražio selfie

SDP Bjelovarsko-bilogorske županije organizirao je i druženje s građanima, gdje je nazočio i predsjednika SDP-a Peđa Grbin. Grbin je kritizirao izbor Ivana Turudića kao Vladinog kandidata za glavnog državnog odvjetnika. “Kao sudac je dizao brojne tužbe protiv novinara, ne bi me čudilo da to nastavi i kao glavni državni odvjetnik. Da proganja one koji pišu o kriminalu, a ne one koji kriminal čine”, kaže Grbin. Upozrio je i na odluku Turudića da predmet protiv ministra Horvata i drugih vrati na niži sud, uz, kako kaže, sumanutno obrazloženje. On smatra da će ta odluka dodatno usporiti radi “već notorno sporih hrvatskih sudova. Ta odluka govori da je on i prije nego što je postao glavni državni odvjetnik ušao u kampanju, ali ne kako bi DORH učinio boljim nego u kampanju povlađivanja vladajćima koji bi trebali glasati za njega. Ne očekujem od njega ništa pozitivno”, jasan je Grbin. Kritizirao je i program koji je Turudić predstavio. “Ako je maksimim koji očekujemo da više komunicira s javnošću, a nemamo očekivanja o drugim stvarima, onda smo se doista sveli na niske grane. Iz onoga što je Turudić predstavio u svojem nastupu i onom što je napisao, ne vidim da tu može biti nekih velikih pomaka. Ako je ključna stvar to da USKOK bude fizički bliže DORH-u, onda je u Hrvatskoj sve idealno”, kaže Grbin i dodaje da je druga opcija to da osoba koja se kvalificirala za glavnog državnog odvjetnika nema pojma. “Da jasno kažem, s obzirom, da je kao sudac nastupao kako nije trebao, onda očekujem da će slično i nastaviti, ali ne vidim to kao nešto previše pozitivno”, kaže. Na pitanja o slučaju skrbništva oko kojeg se bore pjevačica Severina i njezin bivši partner Milan Popović, Grbin kaže kako mora biti jasno da su slučajevi u kojima su u pitanju djeca moraju biti prioriteti. Žao mu je, kaže, da je predsjednik Vrhovnog suda reagirao na način na koji jest. “To mu nije trebalo”, tvrdi Grbin.