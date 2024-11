Bolnice širom Srbije također su kupovale medicinsku opremu od srpskog poduzetnika Saše Podzera koji je uhićen u Hrvatskoj u sklopu velike afere koja trese hrvatsko zdravstvo, a u kojoj je pao i dojučerašnji ministar Vili Beroš. U posljednje dvije i pol godine, bolnice u Srbiji su sklopile su milijunske ugovore, njih više od 40, s tvrtkom Medical Innovation Solutions u Podzerovom vlasništvu.

Na dugoj listi ustanova koje su sklopile ugovore s Podzerovom tvrtkom su Opća bolnica u Boru, Sveučilišni klinički centar Srbije, Dom zdravlja Niš, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, ali i srbijansko Ministarstvo obrane i brojne druge opće bolnice, piše Nova.rs.

Bolnica u Boru je prije manje od mjesec dana od njih nabavila digitalni rendgen, opremu za urologiju, ultrazvuk, aspiratore, defibrilator u vrijednosti od 1,5 milijuna tamošnjih dinara, dok je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje u kolovozu prošle godine kupio potrošni materijal za medicinsku opremu u vrijednosti od 570.488 eura (66.747.125 dinara).

Izvor srbijanskog portala, koji je upoznat s poslovima uhićenog Pozdera, navodi da je u Beograd stigao prije više od 15 godina. Ranije je radio za stranu kompaniju iz koje su ga, tvrdi, potjerali nakon što su otkrili njegove malverzacije. Svoju je kompaniju osnovao 2020., a službene informacije govore da se bavi posredovanjem u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode. Klub privrednih novinara Srbije 2017. proglasio ga je za najuspješnijeg mladog menadžera.

'Šveđani su shvatili što radi pa ga otpustili'

"Do prije nekoliko godina radio je za švedsku firmu Getinge group koja je jedna od najvećih svjetskih tvrtki za proizvodnju medicinske opreme. U okviru Getinge grupe poslovala je firma Maqut koja proizvodi najbolje kirurške stolove na svijetu, na čije čelo je postavljen. Međutim, Pozder je manevrirao s prodajom, neke je aparate rentao, a prijavljivati kao da su prodani i tome slične malverzacije. Šveđani su shvatili što radi pa su ga otpustili", kazao je izvor koji tvrdi da ne postoji zdravstvena ustanova u Srbiji koja nije nabavljala bar dio opreme od Pozdera.

"Kasnije je osnovao svoju tvrtku i nastavio raditi sve isto, samo što je on bio šef. U regiji je nastavio s malverzacijama dok mu je to polazilo za rukom", otkriva izvor koji je želio ostati anoniman, no njegov je identitet poznat redakciji Nova.rs.

Ranije je Pozder komentirao korupciju u Srbiji, kazavši da nitko od njega nikada nije tražio mito niti jedan euro kako bi dobio potrebne papire ili dozvole.

Tvrtka kompanija Medical Innovation Solutions osnovana je 2019., a kao njezin vlasnik u registru navedena je istoimena tvrtka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Stvarni je vlasnik, navode srbijanski mediji, Saša Pozder. Dvije je godine poslovala s gubitkom nakon čega je uslijedio "bum" 2022. i 2023. godine kada je ostvarila dobit od 123.000 eura, pa iduće godine čak 833.333 eura.

Nakon što je Uskok objavio da su zbog sumnje u korupciju uhitili Beroša, predstojnika zagrebačke Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice i člana uprave jedne zagrebačke poliklinike Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, EPPO je objavio da je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

'Perku sam ponudio 100.000'

Za razliku od Uskoka, EPPO Beroša tereti za primanje mita, dok USKOK bivšeg ministra tereti za trgovanje utjecajem.

EPPO s druge strane sumnja da je Beroš u zamjenu za primljeno mito odobravao nabavu operacijskih mikroskopa po neosnovano uvećanim cijenama te osigurao sredstva za financiranje javne nabave. Odgovorne osobe u zagrebačkim bolnicama su pritom, u zamjenu za primljeno mito, izrađivale dokumentaciju o nabavi prema tehničkim specifikacijama proizvoda koje je na području RH distribuirala osumnjičena tvrtka.

Budući da je jedini ponuditelj bila Pozderova tvrtka, operacijski mikroskopi su na štetu državnog proračuna RH kupljeni za cijenu koja je neosnovano uvećana za 619.582 eura, naglasio je EPPO.

Kako bi prikrili tragove stjecanja nepripadne imovinske koristi, članovi zločinačkog udruženja su u ime drugoosumnjičene tvrtke izdavali račune s nevjerodostojnim sadržajem kako bi stvorili privid da je nepripadna imovinska korist zakonito doznačena na račun te tvrtke.

USKOK sumnja da je Pozder u studenom prošle godine pokušao podmititi predstojnika splitskog KBC-a Julija Meštrovića ponudivši mu mito od 100.000 kako bi u budućem postupku javne nabave osigurao sklapanje ugovora s njegovom tvrtkom. Meštrović je mito odbio, a prije nekoliko mjeseci naprasno je dao ostavku.

"Ja sam Perku 100.000 ponudio, on mi odgovorio - ako dobiješ, daj Caritasu", pisao je Pozder u kolovozu 2023. u WhatsApp grupi "Pozder i Petrači".

