Ovo zanimanje bilo je na koljenima, a sada se vraća u top poslove: 'To će se preliti i na Hrvatsku'

Da kaskamo za zemljama EU-a u plaćama, već je dobro poznata stvar. Da neki jedva krpaju kraj s krajem jer cijene svakog dana idu gore, upozoravaju stručnjaci, sindikalisti... Na sva zvona ori da će od Nove godine rasti plaće. Vladajući se hvale da se minimalna bruto plaća od Nove godine diže na 970 eura . Riječ je o rastu od 130 eura, što je oko 15 posto više nego što je bilo do sada. Ipak, u divljanju cijena, rastu troškova života i dalje će oni s najmanjim plaćama grcati.

A premijer Andrej Plenković je kazao da će s ovakvim povećanjem od 1. siječnja 2025. minimalna plaća biti na 54 posto prosječne plaće i 63 posto medijalne plaće, što je u potpunosti u skladu s europskom direktivom. HZZ će prva tri mjeseca 2025. nadoknaditi razliku rasta minimalne plaće, rekao je premijer. Za svakog radnika koji trenutačno prima minimalnu plaću, poslodavac će moći zatražiti kompenzaciju između trenutačnog i budućeg iznosa minimalne plaće, što je ukupno 390 eura po radniku. A najavio je i Plenković kako Vlada namjerava do kraja mandata prosječnu neto plaću povećati na 1600 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za rujan ove godine iznosila je 1.515 eura, što je nominalno za 0,1 posto više u odnosu na kolovoz te 14,6 posto više nego u rujnu prošle godine. U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za rujan na razini Hrvatske, koja je iznosila 1.322 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 193 eura.

A hoće li poslodavci morati dati svoj doprinos i odriješiti kesu kako bi dobili ili zadržali kvalitetnu radu snagu, to tek treba vidjeti. Velika potražnja za radnicima, pogotovo u nekim sektorima, očekuje nas, čini se, i iduće godine. Domaći bazen se ispraznio, pa se očekuje i daljnji priljev stranih radnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nema struke u kojoj ima dovoljno radnika

Provjerili smo koja su to zanimanja koja se traže.

"U Hrvatskoj duži niz godina nema pretjerane promjene kada je riječ o najtraženijim zanimanjima. To su prvenstveno ona iz djelatnosti sektora prodaje, turizma, ugostiteljstva i građevinarstva iako valja istaknuti da nama nedostaju radnici u većini djelatnosti. Teško da možete spomenuti zanimanje i struku gdje ne postoji manjak radnika i u kojima poslodavci ne zapošljavaju", kazao je za Danas.hr Alen Mrvac iz odnosa s javnošću portala Moj Posao.

Objasnio je da su zbog adventskih događanja koncem godine traženi i konobari i kuhari, radnici u trgovinama. Potražnja je sada nešto izraženija. Što se pak tiče građevinarstva gdje je uvijek velika potražnja, u ovo doba godine to je malo popustilo.

"Generalno možemo reći da 2024. godina se nastavila na ranije godine, rekordne po potražnji za radnicima, a s time da smo primijetili blagu stagnaciju ili čak blagi pad potražnje od 2 do 3 posto. Međutim nije to toliko posljedica pada potražnje i broja oglasa u Hrvatskoj, već činjenice da su ranije godine bile doista rekordne kada smo bilježili veliki rast u broju objavljenih oglasa za posao, a ova godina donijela je nekakvu konsolidaciju, tako da smo tako reći na nekom platou ", naglasio je Mrvac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslodavci radnicima trebaju omogućiti fleksibilno radno vrijeme

Mrvac kaže da vjeruju da će se isti trendovi nastaviti i u 2025. godini. " To je zapošljavanje velikog broja stranih radnika zbog deficita domaće radne snage. Svjedoci smo da niti ovaj regionalni bazen više ni može ispuniti sve potrebe domaćih poslodavaca. Vjerujemo da će se nastaviti dodatna fleksibilizacija uvjeta rada, dakle rad od kuće, klizno radno vrijeme, fleksibilno radno vrijeme, to je ono što poslodavci moraju danas ponuditi svojim radnicima ako ih žele zadržati. Prije svega moraju im ponuditi veće plaće. Mi posljednjih nekoliko godina primjećujemo, a i sami radnici, da plaće rastu. Ono što je također raslo i otežalo stvari je naravno inflacija i rast troškova života. S obzirom na najave nekih ekonomskih analitičara inflacija bi trebala usporiti, a plaće bi trebale nastaviti rasti nekim tempom. Stoga mislimo i očekujemo da ćemo moći primijetiti na našim računima pa i u stvarnom životu, da je plaća rasla", kaže Mrvac.

Opravak stiže u IT sektor

Najavio je Mrvac i oporavak u jednom sektoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možemo najaviti i očekujemo da će se IT sektor, globalni, koji je zadnje dvije godine trpio određene udarce, početi oporavljati što će se u konačnici preliti na naš domaći IT sektor. A općenito kada pričamo mislimo da će se nastaviti ova velika potražnja za radnicima", dodao je.

Podsjetimo, IT sektor doživio je boom tijekom pandemije i lockdowna kada smo svi bili ovisni o tehnološkim uslugama, a onda kada se svijet vratio u normalu, njihova industrija zapala je u poteškoće. Otkazi u tehnološkom sektoru pljuštali su na sve strane. Velika kriza potresala je globalnu IT industriju, a prouzročila je masovna otpuštanja u velikim i malim tvrtkama. To se prelilo i na Hrvatsku. U počecima pandemije, dok je u mnogim sektorima nastupila potpuna stagnacija u poslovanju, tehnološke tvrtke doživjele su nagli procvat.

Mrvac kaže kako očekuju da će poslodavci sve više sufinancirati i troškove života radnika. "Danas vi možete neoporezivo subvencionirati stanarinu radniku, primjerice kredit još ne možete. Tu bi se mogle i nekakve zakonske izmjene napraviti. Poslodavci moraju biti jako kreativni, moraju nuditi sve bolje uvjete i sve češće su te beneficije personalizirane, dok postoji i onaj set beneficija koje se nude svim zaposlenicima, kod dijela se ipak prilagođavaju potrebama samih zaposlenika, novih kandidata, ali i onih koje žele zadržati", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Medicinske sestre dvostruko više, učitelji trostruko: koliko su veće plaće u Njemačkoj?