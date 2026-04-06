Ovo su nove cijene goriva: Evo koliko ćete plaćati od ponoći
Odlučili su tako na telefonskoj sjednici Vlade
Premijer Andrej Plenković danas je na telefonskoj sjednici Vlade predstavio nove ograničene cijene goriva koje su kasnije i predstavili javnosti.
Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći ćemo plaćati ovoliko:
- Eurosuper 95: 1,66 eura po litri (poskupljenje od 4 centa)
- Eurodizel: 1,85 eura po litri (poskupljenje od 12 centi)
- Plavi dizel: 1,36 eura po litri (poskupljenje od 17 centi)
Plenković je istaknuo da Vlada RH nije ograničila cijenu goriva plaćali bismo ga:
- Eurosuper 95: 1,76 eura po litri
- Eurodizel: 2,06 eura po litri
- Plavi dizel: 1,42 eura po litri
UNP u spremnicima i bocama
UNP za spremnike bit će jeftiniji za pet centi, dok će UNP za boce iznositi 2,51 eura - pojeftinjenje od 6 centi.
- 1,94 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,05 EUR/kg)
- 2,51 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)
Dodajmo da je Vlada prvo održala video sjednicu Užeg kabineta, a nakon toga i telefonsku sjednicu sa sljedećim točkama:
1. Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
2. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.