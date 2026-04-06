OPET POSKUPLJUJE /

Ovo su nove cijene goriva: Evo koliko ćete plaćati od ponoći

Foto: RTL Danas/screenshot

Odlučili su tako na telefonskoj sjednici Vlade

6.4.2026.
12:44
Jakov Sedlar
Foto: RTL Danas/screenshot
Premijer Andrej Plenković danas je na telefonskoj sjednici Vlade predstavio nove ograničene cijene goriva koje su kasnije i predstavili javnosti.

Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći ćemo plaćati ovoliko:

  • Eurosuper 95: 1,66 eura po litri (poskupljenje od 4 centa)
  • Eurodizel: 1,85 eura po litri (poskupljenje od 12 centi)
  • Plavi dizel: 1,36 eura po litri (poskupljenje od 17 centi)

Foto: Vlada RH

Plenković je istaknuo da Vlada RH nije ograničila cijenu goriva plaćali bismo ga:

  • Eurosuper 95: 1,76 eura po litri
  • Eurodizel: 2,06 eura po litri
  • Plavi dizel: 1,42 eura po litri

UNP u spremnicima i bocama

UNP za spremnike bit će jeftiniji za pet centi, dok će UNP za boce iznositi 2,51 eura - pojeftinjenje od 6 centi.

  • 1,94 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,05 EUR/kg)
  • 2,51 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,06 EUR/kg)

Foto: Vlada RH

Dodajmo da je Vlada prvo održala video sjednicu Užeg kabineta, a nakon toga i telefonsku sjednicu sa sljedećim točkama:

1. Prijedlog uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

2. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju. 

