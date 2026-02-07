Detaljan popis dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima za vikend

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Donosimo detaljan popis dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima
Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.
U nastavku pogledajte koje ljekarne rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze.
POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje - Sve više opasnih tvari u začinima i čajevima, čak i u ljekarnama!