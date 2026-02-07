FREEMAIL
PRIPREMITE SE /

Detaljan popis dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima za vikend

Detaljan popis dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima za vikend
Foto: Slaven Branislav Babic/pixsell

Donosimo detaljan popis dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima

7.2.2026.
19:29
danas.hr
Slaven Branislav Babic/pixsell
Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.

U nastavku pogledajte koje ljekarne rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze. 

ZAGREB

  • Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3
  • Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291
  • Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1
  • Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4
  • Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

SPLIT

  • Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4
  • Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

RIJEKA

  • Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

OSIJEK

  • Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

