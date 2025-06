Ovo nije viđeno: Tijesna borba za Split! Ivošević: 'Postoje čisti i prljavi kandidati'

Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je prve potpune službene rezultate drugog kruga lokalnih izbora, koji su se održavali u 12 županija i Gradu Zagrebu, 46 gradova i 62 općine.

Prema njima, u Splitu vodi Ivica Puljak i to s dva glasa prednosti ispred Tomislava Šute.

Razgovarali smo s Bojanom Ivoševićem, a u međuvremenu je Tomislav Šuta preokrenuo borbu te je sada u vodstvu.

Kakvi su vaši podaci s terena?

Podaci s terena su da je borba tijesna. Građani su dobili priliku nakon našeg mandata donijeti odluku da li im se sviđa ovaj model upravljanja ili ono što su gledali u prošlosti. Svi znamo kako se prije grad vodio, koja će odluka biti na kraju večeri vidimo da se to iz minute u minute mijenja.

Jeste li pogriješili negdje u kampanji, bilo je prljavih riječi jesu li vas zbog toga građani kaznili?

Postoje samo čisti i prljavi kandidati, ljudi koji sakrivaju neke stvari i čista obraza.

Gdje ste pogriješili?

Mi smo vodili onako kako smo smatrali da je ispravno. Da se vratim četiri godine u nazad opet bih se borio za javni interes na isti način na koji smo se borili do sada, ne bi plaćali reket da se o nama lijepo piše, ne bi dijelili novce i radna mjesta ma koliko to nekoga razljutilo. Građani su u konačnici do sedam sati rekli svoj stav koji ćemo saznati.

Ako se dogodi da Šuta postane gradonačelnik, jeste li mu spremni oprostiti, pomiriti se i čestitati?

Nemam mu ja što oprostiti mi smo dva različita svijeta. Ja sa svijetom s kojim je on okružen i gdje ne postoji javni natječaj, gdje se podobnima dodjeljuju radna mjesta nemam veze.

Prema najnovijim podacima Šuta je u vodstvu

To se mijenja iz minute u minutu. Ja s tim svijetom nemam ništa niti mi je to blisko ideološki, HDZ nema ideologiju nego malo lijevo malo desno.

Je li vas iznenadila izlaznost u drugom krugu?

Ankete su najavljivale da će biti tijesno, ali imali smo informacije ljudi koji se prvi krug preskočili. Drago mi je da je u Splitu veća izlaznost u odnosu na druge županije, ali volio bih da je veća.