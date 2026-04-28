Ovdje je počinjen prvi masovni ustaški zločin: Strijeljali su 190 nevinih ljudi

Na Spomen-području u Gudovcu pored Bjelovara u utorak je održana komemoracija u povodu 85. obljetnice prvog masovnog ustaškog zločina nad Srbima iz okolice Bjelovara i Grubišnog Polja.

Program je započeo u Grubišnom Polju, gdje je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Georgija služen parastos, nakon čega je kod nekadašnje željezničke stanice položeno cvijeće i odana počast žrtvama.

Središnji dio komemoracije održan je u Gudovcu, gdje su se okupili predstavnici lokalne i županijske vlasti, antifašističkih udruga, vjerskih zajednica te građani.

Polaganjem vijenaca i vjerskim obredom odana je počast žrtvama stradalim 28. travnja 1941. godine. Pripadnici Seljačke zaštite, preobraćeni u ustašku postrojbu, po nalogu Eugena Dide Kvaternika dan ranije uhitili su 195 stanovnika Gudovca i okolnih sela te ih sljedećeg jutra strijeljali na tom mjestu. Radi se o jednom od prvih masovnih zločina Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima u Drugom svjetskom ratu.

Komemoraciju su organizirali Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske.

'Stradali su obični ljudi, očevi i susjedi'

Okupljenima su se obratili zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije Saša Lukić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević te jerej bjelovarske crkve Svete Trojice Stefan Maksimović.

Milošević je istaknuo kako su u Gudovcu stradali obični ljudi, očevi i susjedi, koji nisu bili vojnici nego nevini civili.

"Ne dolazimo ovdje kako bismo produbljivali podjele, nego kako bismo očuvali dostojanstvo žrtava i podsjetili da se takvo zlo ne smije ponoviti", poručio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća.

Govornici su istaknuli važnost očuvanja sjećanja na žrtve i potrebu suprotstavljanja povijesnom revizionizmu. Upozorili su na opasnosti umanjivanja i relativizacije zločina te naglasili da je antifašizam jedna od temeljnih vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske.

