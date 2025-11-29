Otvoren zagrebački Advent, Tomašević poručio: 'Često zaboravljamo ono najvažnije'

Paljenjem prve adventske svijeće na vijencu na Manduševcu na Trgu bana Josipa Jelačića, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je u subotu Advent Zagreb koji do 7. siječnja donosi bogat zabavni, kulturni i gastro program na više gradskih lokacija.

"U predbožićno vrijeme stalno nas hvata strka i žurba da ispečemo najbolje kolače, da kupimo najbolje poklone, da najbolje ukrasimo naš stan. No, često zaboravljamo ono najvažnije, a to je vrijeme", kazao je Tomašević prilikom paljenja prve adventske svijeće, svijeće nade.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Bez nade, naglasio je, čovjek je ništa. Druga je svijeća mira kao najveće dobrobiti čovječanstva i najveći blagoslov, treća je svijeća radosti bez koje je svatko od nas prazan, a četvrta je svijeća ljubavi, kao najveće pokretačke snage i sile u svemiru.

Vrijeme je, kazao je, naš "najoskudniji resurs" i ključno je provesti ga s obitelji i najmilijima. Pozvao je i na solidarnost prema onima u našoj okolini koji su usamljeni.

Tomašević: 'Poklonimo najbitnije što imamo'

"Poklonimo im najbitnije što imamo, a to je naše vrijeme i naša pažnja", poručio je, "na taj način mogu se uljepšati blagdani.

Posebno zadovoljstvo izrazio je činjenicom što je zagrebački Advent opet u svjetskim medijima prikazan kao jedan od najboljih božićnih sajmova na svijetu.

Direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba Martina Bienenfeld istaknula je da su već prva dva adventska vikenda u Zagrebu gotovo u potpunosti popunjena, s više od 90 posto bukiranih i prodanih smještajnih kapaciteta. Dodala je da su i preostala dva vikenda već popunjena u više od 80 posto, što potvrđuje snažan interes posjetitelja za zagrebački Advent.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Naglasila je gastro zone s ponudom hrane i pića te tzv. dekorativne zone za odmor, i u Donjem i na Gornjem gradu, kao i na Kvaternikovom trgu, dok će jedan dan humanitarni, 11. prosinca, biti i na Kennedyjevom trgu u organizaciji četiri srednje škole i dva učenička doma.

Ukupno je na Adventu oko 140 kućica s različitom ponudom, od čega Grad očekuje oko pola milijuna eura prihoda.

Kulturni program, naglasila je Bienenfeld, i ove će godine biti 'jak', sa sedam glazbenih festivala i više od 90 raznih koncerata i predstava, većinom na Gornjem gradu, te u Hrvatskom narodnom kazalištu i drugim kazalištima, poput Male scene, a u sve su uključeni i gotovo svi gradski i privatni muzeji s posebnim izložbama.

Novost ovogodišnjeg Adventa

Novost je ove godine i program Adventski Open House na 10 lokacija gdje će biti vođene ture za upoznavanje arhitekture Zagreba, kao i instalacija Božićni balon na Cvjetnom trgu, za koji Bienenfeld vjeruje da će biti najfotografiranija ove godine.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina čestitao je Gradu Zagrebu, Turističkoj zajednici i svim turističkim djelatnicima koji, kako je rekao, svojim trudom čine vrijeme Došašća ljepšim i ugodnijim. Podsjetio je i na vrijednosti koje nas spajaju te istaknuo koliko je važno da budemo jedni uz druge i vjerujemo "u nadu, mir, radost i ljubav, sve ono što ovo vrijeme predstavlja".

Prilikom blagoslova svijeća, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, msgr. Zlatko Koren kazao je da je Krist, koji dolazi pohoditi nas s visine, Svjetlo istinsko i daje nam puninu radosti. "Paleći svijeće, neka se u svakome od nas, u svakoj našoj obitelji i cijeloj zajednici umnaža svjetlo vjere, život milosti i žar ljubavi", poručio je.

Nakon paljenja prve svijeće, Tomašević je krenuo svečano otvoriti Ledeni park s baletom Orašar na Trgu kralja Tomislava te upaliti božićnu rasvjetu na Trgu Nikole Šubića Zrinskog.

