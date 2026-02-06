Osobe s nadzorne kamere nisu odgovorne za napuštanje životinja niti za njihovu smrt

Zaprimili smo zahtjev za objavom ispravka od odvjetnice Ane Bolotin, punomoćnice gospođe Tine Cebalo i gospođe Franice Milina te isti objavljujemo kako slijedi:

“Dana 04.siječnja 2026. godine na Vašem web portalu “Net.hr“ te u vijestima emitiranima dana 4.1.2026 u informativnoj TV emisiji RTL Danas u 16:30 sati te 19 sati prenijeli ste vijest o dvije osobe za koje se tvrdilo da su odgovorne za smrt štenaca koje su ispred DVD-a Lukavec. Međutim, prema dokumentaciji dostavljenoj uredniku i redakciji, uključujući zapisnik Državnog inspektorata, veterinarske inspekcije, utvrđeno je da osobe koje su zabilježene nadzornom kamerom ispred DVD-a Lukavec nisu odgovorne za napuštanje životinja niti za njihovu smrt. Iz službenog zapisnika proizlazi da je s velikom dozom sigurnosti utvrđeno kako su štenci prethodno napušteni od strane za sada nepoznate osobe ili osoba, te da su osobe sa snimke samo našle životinje, a ne nisu bili njihovi vlasnici, posjednici ili skrbnici. Također je utvrđeno da su nalaznici, po pronalasku životinja, kontaktirali više nadležnih službi i udruga za zaštitu životinja te time ispunili svoju zakonsku obvezu sukladno članku 67. stavku 2. Zakona o zaštiti životinja. Zbog nemogućnosti preuzimanja životinja od strane nadležnih službi, životinje su ostavljene na najfrekventnijem mjestu kako bi im se povećale šanse za pronalazak pomoći. O svemu tome su i priloženi dokazi u obliku ispisa poziva poruka skloništima za životinje, video snimka pronalaska životinja i komentar čovjeka koji je svjedok očevidac te je potvrdio kako su osobe pokušale pomoći životinjama.

Državni inspektorat zaključio je da ne postoji osnova za daljnje postupanje protiv osoba sa snimke, budući da nisu odgovorne za napuštanje životinja niti za njihovo uginuće, a u njihovom zapisniku stoji:

„Državni inspektorat, Područni ured Split, Ispostava u Korčuli, veterinarska inspekcija, donosi nedvojbeni zaključak, temeljem izjave stranka kako stoji u ovom zapisniku, dostupnih informacija prikupljenih na drugi način, foto i video dokumentacije dostavljenih od stranaka što čini i prilogu ovog zapisnika: nema osnova za daljnje postupanje tijela veterinarske inspekcije u smislu odgovornosti osoba, vezano za navedeni događaj, po Zakonu o zaštiti životinja („NN broj 102/2017“) Naime: Inspekcijskom istraživanjem se utvrđuje s velikom dozom sigurnosti da je predmetni događaj nastao zbog napuštanja životinja…od strane za sada nepoznatog ili nepoznatih posjednika, posljedica čega je došlo do uginuća životinja. Osobe koje su na posredan način sudjelovale u događaju, nisu odgovorne za napuštanje predmetnih životinja niti posljedično za njihovu smrt i to iz razloga nisu bile posjednici životinja niti njihovi vlasnici ili skrbnici u bilo kojem vremenskom periodu. Osobe su vezano za njihovo posredno učešće u događaju nalaznici napuštenih životinja, koji su kao njihovi nalaznici ispunili obvezu iz članka 67. stavak 2. Zakona o zaštiti životinja, tako da su njihov nalaz prijavili skloništu za životinje.“