Opsadno stanje na Črnomercu: Duge cijevi i hitna pomoć ogradile neboder, doznajemo detalje

U ovom trenutku na Črnomercu se odvija drama. Na križanju Domobranske i Šestinskog Dola nalaze se specijalci s dugim cijevima, a u blizini su i kola Hitne pomoći. Okružili su neboder.

Policija nam je potvrdila kako je ekipa na terenu zbog pružanja pomoći osobi koja prijeti da će si nauditi. Neslužbeno, vjeruje se da nema opasnosti za građane.

Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 ([email protected])

Psihološki centar TESA: 01/4828888 ([email protected])