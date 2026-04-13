DRAMA U ZAGREBU /

Opsadno stanje na Črnomercu: Duge cijevi i hitna pomoć ogradile neboder, doznajemo detalje

Opsadno stanje na Črnomercu: Duge cijevi i hitna pomoć ogradile neboder, doznajemo detalje
Foto: Net.hr

Policija je potvrdila kako je ekipa na terenu zbog pružanja pomoći osobi

13.4.2026.
19:49
Tajana Gvardiol
Net.hr
U ovom trenutku na Črnomercu se odvija drama. Na križanju Domobranske i Šestinskog Dola nalaze se specijalci s dugim cijevima, a u blizini su i kola Hitne pomoći. Okružili su neboder.

Policija nam je potvrdila kako je ekipa na terenu zbog pružanja pomoći osobi koja prijeti da će si nauditi. Neslužbeno, vjeruje se da nema opasnosti za građane. 

Uskoro više... 

Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 ([email protected])

Psihološki centar TESA: 01/4828888 ([email protected])

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
