OPREZ /

Povlači se proizvod zbog povišene razine morfija! Provjerite jeste li ga kupili

Povlači se proizvod zbog povišene razine morfija! Provjerite jeste li ga kupili
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Zemlja podrijetla je Slovačka, a na naše tržište ovaj proizvod stavlja Kaufland

14.11.2025.
12:50
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
Zbog povišene razine morfija povlače se sjemenke plavog maka, koje se prodaju u Kauflandu, upozorio je Državni inspektorat. 

Radi se o pakiranju od 250 grama cijelih sjemenki DR. ENSA s rokom trajanja do 5. kolovoza 2026. godine. 

Broj serije je E15250608D, GTIN 8586012820994.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane. 

Zemlja podrijetla je Slovačka, a na naše tržište ovaj proizvod stavlja Kaufland. Ovaj je trogovački lanac apelirao kupcima da proizvod mogu vratiti i bez predočenja računa. 

Obavijest o povlačenju odnosi se samo na proizvod s gore navedenim podacima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Suhomesnatih proizvoda sve je manje na policama u trgovinama, evo i zašto

Državni InspektoratMorfijPovlačenje Proizvoda
