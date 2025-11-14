Povlači se proizvod zbog povišene razine morfija! Provjerite jeste li ga kupili

Zbog povišene razine morfija povlače se sjemenke plavog maka, koje se prodaju u Kauflandu, upozorio je Državni inspektorat.

Radi se o pakiranju od 250 grama cijelih sjemenki DR. ENSA s rokom trajanja do 5. kolovoza 2026. godine.

Broj serije je E15250608D, GTIN 8586012820994.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Zemlja podrijetla je Slovačka, a na naše tržište ovaj proizvod stavlja Kaufland. Ovaj je trogovački lanac apelirao kupcima da proizvod mogu vratiti i bez predočenja računa.

Obavijest o povlačenju odnosi se samo na proizvod s gore navedenim podacima.

