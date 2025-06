Oglasio se suspendirani SDP-ovac: 'Meni ionako funkciju nije dala stranka, nego građani koji su me tri puta birali'

Nismo podbacili, ali imali smo veća očekivanja - zaključak je to SDP-ovaca nakon sjednice Glavnog odbora na kojoj su glavna tema bili lokalni izbori. Novi početak najavljuju u 25 gradova.

Disciplinski postupak pokrenut je pak protiv načelnika općine Petrijanec Željka Posavca zbog opstrukcije kampanje za varaždinskog župana. Suspendiran je i oduzeta su mu sva stranačka prava - na dvije godine. Suspendirani SDP-ovac se oglasio priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Odluku Predsjedništva o mojoj suspenziji primio sam mirno. Meni ionako funkciju nije dala stranka, nego građani koji su me tri puta birali. Zato je moj legitimitet, i moj fokus, tamo gdje i treba biti, među ljudima koji znaju tko sam, što radim i kako vodim ovu općinu.

Ako je suradnja s bilo kim iz želje da bude dobro za zajednicu razlog za sankciju onda govorimo o lošem smjeru, a ne o mom potezu.

Nakon svakih izbora dolazi vrijeme analize, a ponekad, nažalost, i traženja krivaca. Poraz od na kraju toliko malo glasova je tijesan i razumijem da izaziva frustraciju, ali ne mogu prihvatiti tezu da se zbog jedne osobe izgubilo. Pokušavati objasniti taj poraz time da jedna osoba “nije odradila”, bez ijedne konkretne radnje ili dokaza da je išta opstruirala, nije politička analiza, to je emocionalna reakcija i pokušaj da se razočaranje pretvori u krivnju - i ova odluka je rekao bih donesena i prije nego sam uopće dobio stvarnu priliku iznijeti svoju stranu. Iznijele su se stvari koje su se mogle protumačiti na način koji paše onome tko me optužuje, a nisu se uzele u obzir one koje sam rekao i učinio u korist istoga.

Što sam konkretno učinio? Nisam sabotirao, nisam pozivao protiv naše opcije, nisam manipulirao ljudima,niti to ikad činim. Ljudi su birali po savjesti. I to poštujem.

Meni činjenice i brojke govore dovoljno. Na lokalnim izborima ostvario sam preko 71% glasova u prvom krugu. Na parlamentarnima 4.561 preferencijalni glas. Mislim da to puno govori o podršci koju imam mimo stranke na lokalnoj i regionalnoj razini. U drugom krugu županijskih izbora, podrška SDP-ovu kandidatu u mojoj općini porasla je za 14 postotnih poena uz to da je bilo i jedno problematično jedno biračko mjesto u kojem je nastala specifična situacija u drugom krugu.

Ono što je vidljivo koliko mi podrške stiže sa svih strana, osobito na lokalnoj i regionalnoj razini. Ona se ne može ušutkati jednom odlukom.U komentarima građana, u porukama, na terenu vide se razmjere stvarne reputacije i vidi se kolika je “nevidljivost” bila odabranog kandidata, ali to nitko nije uzeo u obzir recimo.

I dok neki pokušavaju osobnu odgovornost prenijeti na druge, činjenice govore za sebe. Optužbe koje su iznesene nisu utemeljene jer:

- nema dokaza da sam odbio suradnju

- nisam vodio kampanju protiv vlastitog kandidata

- fotografija s protukandidatom bila je dio službene suradnje na projektu je profesionalna, ne politička

- nije bilo opstrukcije, jer nije bilo ni zadanih aktivnosti.

I tako su danas kaznili onoga koji radi i ima rezultate kao i čvrstu podršku, a ne one koji gube, a tu govorimo više,rekao bih, o osobnim frustracijama.

Ono što mi je najvažnije, ostajem s ljudima koji su me birali i njihovu podršku kako u svojoj općini, pa tako i regionalno imam" stoji u priopćenju.