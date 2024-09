Vrijednih pet tisuća eura - toliko je za račune prikupljene u srpnju dobio Andrej Steven Horvat, pobjednik prvog kruga nagradnog natjecanja Porezne uprave "Bez računa se ne računa". Horvat je u 23 dana u aplikaciji prijavio čak 2.858 računa, u prosjeku dnevno njih 124.

Znači li to da je doista svaki dan ispijao 124 kave u kafiću ili toliko puta išao u trgovinu? Pa i ne baš, što je i sam priznao, a u javnosti se dignula velika frka. Reddit bruji o "sramoti države", korisnici društvenih mreža su ljuti. Govore da je nagradna igra "slika i prilika cijele Porezne" i da tu definitivno "nešto ne štima".

Premisa nagradnog natječaja Ministarstva financija i Porezne uprave, koji još traje, je jednostavna. Sudionici skeniraju QR kodove s računa u aplikaciji mPorezne i skupljaju bodove, pri čemu za jedan račun dobiju po jedan bod. Svaki mjesec tri igrača s najviše skeniranih bodova pobjeđuju i osvajaju nagrade, od 5.000 eura za prvo mjesto, 3.000 za drugo i 2.000 za treće, dok ukupni pobjednik osvaja pozamašnih 20.000 eura na kraju godine. Bitno je da sudionik natječaja dnevno može prijaviti samo jedan račun od istog izdavatelja (primjerice, kafića ili trgovačkog lanca).

'Totalni promašaj'

Samo Ministarstvo je na sva zvona isticalo da je svrha natjecanja podizanje svijesti i edukacija građana, posebno mladih, o obvezi izdavanja i primanja računa za kupljene robe i primljene usluge, kao i promoviranje e-usluga Porezne.

Jesu li u tome uspjeli? Pita se to i odvjetnik Mario Medak koji je za Danas.hr analizirao pravilnik Porezne. Kaže da pobjednik nije napravio ništa ilegalno i suprotno pravilima, no pitanje je treba li kroz nagradnu igru nagrađivati korisnike usluga odnosno kupca ili pak kolekcionare računa.

Pobjednik prvog kruga skupio je duplo više računa od drugoplasiranog Zvonka Moslavaca iz Virovitice (1443 boda) i trećeplasiranog Alena Imširovića iz Osijeka (1378 bodova). Zanimljivo, dobitnik prve nagrade u prvom krugu je i vlasnik tvrtke Geld Data koja, između ostaloga, nudi usluge obrade podataka i dokumentacije vezane uz nagradne igre i natječaje. I sam priznaje da je nagradna igra "totalni promašaj" jer "normalan čovjek ne može dobiti". U razgovoru za niz domaćih medija ukazao je na manjkavosti igre i otkrio da je Poreznoj objasnio kako je došao do toliko bodova.

"Vrlo sam jednostavno skupio račune jer sam ih prikupio drito od konobara. Tko ima dnevno najviše računa? Pa konobari. Moja prednost je ta što ja radim neke poslove vezane za konobare pa imam baze konobara i onda sam poslao poziv u WhatsApp grupu i rekao im da mogu tamo proslijediti svoje račune i da ih razmjenjujemo", poručio je Horvat dodavši da se nema čega sramiti jer je ovo priča "gdje treba pametno raditi".

Cijela se rasprava ovo ovog slučaja pokrenula na Redditu gdje su korisnici te društvene mreže uvjereni da je njegov način prikupljanja računa ilegalan, a neki idu toliko daleko govoreći da mu treba oduzeti nagradu.

No, odvjetnik Medak smatra da je u ovoj priči zapravo sve bilo po pravilima, ističući kako u pravilniku nije navedeno da sudionik mora biti kupac odnosno korisnik usluge što znači da se natjecati može i osoba kojoj nije izdan račun kao kupcu ili korisnike usluge.

Odvjetnik: 'Sve je čisto'

"Prema pravilima nagradnog natječaja 'Bez računa se ne računa', sudionik može biti punoljetna fizička osoba koja ne smije biti zaposlena u Poreznoj upravi, a mora biti prijavljena u mobilnu aplikaciju mPorezna i mora biti upisana u registar poreznih obveznika. To znači da sukladno ovim pravilima nema ništa sporno što je nagradu osvojila osoba koja nije kupac. Je li to bila namjera Porezne kod sastavljanja pravila, ne znam", ističe Medak.

U kontekstu ove priče, podsjeća da prema Zakonu o fiskalizaciji kupac koji ne zadrži izdani račun nakon izlaska iz poslovnog prostora, može biti kažnjen novčano s 30 do 260 eura. Prema istome zakonu te Zakonu o ugostiteljstvu, ugostitelj je dužan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu. "Ali, na koji je način sudionik nagradne igre došao do tog računa koji je prijavio, zapravo prema pravilima nije ni bitno. No, mislim da se Porezna tijekom ovih natječaja susretala s postupcima za koje su smatrali da je potrebno regulirati i mijenjati pravila", ističe odvjetnik.

Porezna je tijekom natječaja dva puta dopunjavala pravilnik. Zadnji dan prvog kruga, 31. srpnja dopunila je članak 11. stavak 3 koji izričito kaže da organizator nagradne igre ima pravo isključiti sudionika iz nagradnog natjecanja, uskratiti ili povući nagradu ako je sudjelovao u prikupljanju bodova "putem automatiziranih postupaka ili drugih manipulacija prilikom dohvata i/ili prijave računa ili podataka s računa, korištenjem programa, aplikacija koji isključuju ili zamjenjuju interakciju igrača i slično".

Da se u konkretnom slučaju ne radi o takvim manipulacijama ili automatiziranom prikupljanju računa smatra i odvjetnik. "Prije se tu radi o inovativnosti i sposobnosti sudionika nagradnog natjecanja koji je iščitavajući pravila pronašao način da legalno sudjeluje. Sve je sukladno ovim pravilima jer je temeljno pitanje tko može biti sudionik", govori nam Medak. "To ne mora biti kupac nego osoba koja je prikupila račun i od kupca. Recimo, kupac izlazi iz trgovine i ima račun, a što će on dalje raditi s tim računom je njegova odluka, primjerica hoće li ga dati nekome drugome. Ili ako kupac nije imao svoj račun sukladno zakonu, nego ga je ostavio na stolu pa ga je konobar ili vlasnik ugostiteljskog objekta nakon toga dao natjecatelju ili ga je natjecatelj sam pokupio sa stola, to ne utječe na nepravilnost u sudjelovanju. Dobitnik je postupao sukladno pravilima, pokazao nekakvu poduzetnost, inovativnost i snalažljivost. A je li kod organizacije natjecanja to bila intencija Porezne, to njih treba pitati", kaže odvjentik.

Čak i ako Porezna naknadno preinači pravilnik odnosno donese nova pravila, ističe odvjetnik, ona ne bi utjecala na rezultate ovog kruga nagradnog natječaja niti bi s obzirom na njih mogli oduzeti nagradu dobitniku. "Do sad je sve čisto", uvjeren je Medak.

A da Horvat nije jedini koji se dosjetio ovako nečega, može se naslutiti po objavama koji su se posljednjeg mjeseca vrtjele po forumima. Jedan je korisnik krajem kolovoza objavio da traži druge sudionike ovog natječaja, da si pomognu i skupe što više računa, a da "ne potroše bogatstvo trošeći pare".

"Moja zamisao je ako netko igra (skenira) aktivno i ima pristup računima koji su višak - u smislu da radi u trgovini i sličnima koji izdaju račune pa ih kupci ne uzimaju, da se dogovorimo, poslikamo/skeniramo i izmijenimo. Ja osobno imam pristup nekoliko desetina računa dnevno kod sebe u firmi pa bi ih podijelio s nekime u zamjenu za neke druge firme, kafića, trgovine", objavio je jednom prilikom, a neki su se ispod objave složili da se od obične obveze za izdavanjem računa napravila lutrija.

Iako prema pravilima očito ovakav način skupljanja računa nije zabranjen, otvara se pitanje koliko je on fer. U tom su smislu otkrivene neke manjkavosti samog pravilnika koji nije predvidio ovakve situacije, a možebitne "manipulacije i automatizacije" opisao vrlo šturo. Sudeći po primjeru prvog dobitnika, ispada da obični građani koji nekoliko puta tjedno odu u nabavku u trgovinu ili popiju svega nekoliko pića tjedno nemaju šanse za osvojiti nagradu, već im je potreban neki "cheat code", koji će biti u skladu s pravilima, ali koji neće biti dostupan svima.

"Realno da daš 30 eura nekom trgovcu za 30 računa i tako njih 30, imaš ulog 900 eura, a dobit ćeš sigurno minimalno 2.000 eura s tih cca 900 računa u mjesec dana i plus još ove redovne što imaš u smislu da nećeš platiti nekome gdje možeš nabaviti đaba račune. A razbibriga malo svaki dan poslikati. Barem neka zabava, a košta ništa", nadovezao se nakon nekoliko dana isti forumaš koji je prvotno objavio prijedlog o međusobnom pomaganju tijekom nagradnog natječaja.

Upitno je, međutim, koliko ovakve stvari doista pridonose "učenju o fiskalizaciji", što kao glavni cilj ističu organizatori, kao i da ona osigurava transparentnost poslovanja, pravednu konkurenciju na tržištu i povećanje javnih prihoda kroz pravilno evidentiranje transakcija.

Za komentar kontroverzi oko dobitnika prvog kruga zamolili smo Poreznu upravu i Ministarstvo financija te pokušali saznati ima li s njihovog stajališta ovdje išta sporno. Zanimalo nas je što je reklo tročlano Povjerenstvo koje nadgleda ispravnost sakupljanja bodova kao i misle li da se na ovaj način u nepravedan položaj stavljaju obični građani koji nemaju pristup velikom broju računa, kao i hoće li mijenjati kriterije za ostale krugove natječaja.

Kratko su nas samo preusmjerili na priopćenje koje su danas objavili na svojim stranicama, u kojem ističu da su detaljno analizirane prijave računa dobitnika i da nisu utvrdili nedozvoljeno postupanje.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nagradno natjecanje „Bez računa se ne računa“ s ciljem promidžbe elektroničkih usluga te edukacije kupaca o postupku fiskalizacije odnosno izdavanja i uzimanja računa.

U ovom slučaju se ne radi o nagradnoj igri u kojoj bi se dobitnici birali metodom slučajnog odabira (izvlačenjem), nego o nagradnom natjecanju u kojem sudionici moraju zadovoljiti pravilima određene uvjete za sudjelovanjem (sakupljanje bodova na način definiran člankom 8. i člankom 9. Pravila nagradnog natjecanja).

S obzirom na cilj nagradnog natjecanja koji se želi postići Porezna uprava zadržava pravo izmjena pravila nagradnog natjecanja kako bi se tijekom cijelog trajanja nagradnog natjecanja ostvarili istaknuti ciljevi.

Nagradno natjecanje „Bez računa se ne računa“ provodi se putem aplikacije mPorezna koju je izradila tvrtka APIS IT d.o.o.

U suradnji s tvrtkom APIS IT d.o.o. detaljno su analizirane prijave računa dobitnika s naglaskom na korištenje automatiziranih postupka, aplikacija i sl.

U konkretnom slučaju rezultati analize tvrtke APIS-IT d.o.o nisu pokazali nedozvoljeno postupanje koje bi rezultiralo isključenjem iz natjecanja.

Povjerenstvo nagradnog natjecanja „Bez računa se ne računa“ je sukladno Pravilima i izvršenoj dodatnoj kontroli bodova proglasilo pobjednike prvog kola.

Nadalje obavještavao vas da se sukladno važećim pravilima nagradnog natjecanja dobitnici mjesečnih nagrada mogu dalje natjecati samo za glavnu nagradu. Ističemo da su se pravila izmijenjena za vrijeme trajanja prvoga kola primijenila i na to kolo", zaključuju iz Porezne.

