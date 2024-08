Doznajemo koliko bi trajala porezna olakšica za povratnike i koliko bi zaradili

Vlada želi na sve načine privući ljude i vratiti ih u Hrvatsku. Razlog ovog puta nije demografija, nego nedostatak radne snage. Dio građana razljutio je prijedlog da se povratnike oslobodi poreza na dohodak.

"Apsolutna diskriminacija! Što smo onda mi budale jer nismo otišli pa se vratili?" pita se Matko iz Rijeke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne sviđa se taj prijedlog ni Riječanki Dragici. "Opet se ponavlja ista stvar, a to je da su ljudi koji ovdje žive i doprinose - rade i uplaćuju sve moguće namete - opet diskriminirani. Doista mi se to ne sviđa", kaže Dragica.

Ipak, dio građana razmišlja drugačije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni se sviđa prijedlog jer mislim da se trebaju vraćati ljudi ovdje. Ovo je katastrofa što se napravilo mladim ljudima. Svi su otišli van i to nije dobro. Mislim da to nije preveliki novac i da to nije diskriminacija prema ovima koji tu inače rade", smatra to Nebesna iz Zagreba.

Marijana iz Zagreba kaže: "To je socijalna nepravda kada gledate, a s druge strane, razumijem pokušaje da se povuče te ljude da se vrate. Mi smo mali narod, mala smo država i jedini način da pridobijete da ljudi budu tu sretni i zadovoljni je da se počnemo drugačije ponašati prema ljudima".

Velibor je Hrvat koji već 35 godina živi i radi u SAD-u. "Ja mislim da nije u redu prema onima koji su već tu. Ja bih isto bio jedan od tih povratnika, ali ne bi očekivao nikakve povlastice radi toga", napominje Velibor. Ipak, ima zov divljine, kaže, ali djeca ga još drže u SAD-u.

Kako RTL neslužbeno doznaje, ovu bi mjeru oslobođenja od poreza na dohodak povratnici imali pet godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je jedna vrhunska mjera. Ja sam, recimo, pomorac i plaćam porez u Republici Hrvatskoj, iako zarađujem novac daleko izvan Hrvatske. Zašto bi oni plaćali porez kad ovakvi kao ja mogu platiti dupli porez? Udarite još više poreza nama pomorcima, pa ovi što se vraćaju neka ne plaćaju ništa", komentira Nikša iz Splita.

A o kolikim je povlasticama riječ? Uzeli smo za primjer obitelj s jednim djetetom. Recimo da oboje supružnika radi za prosječnu plaću od 1300 eura. Ako je riječ o povratnicima u Hrvatsku, takva obitelj imala bi mjesečno od 300 do 370 eura više prihoda zbog oslobođenja od poreza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godišnje bi to, ovisno o mjestu prebivališta, bilo najmanje 3600 eura, a na pet godina, koliko bi mjera trebala trajati, povratnička obitelj od države bi dobila 18.000 eura.

"Apsolutno neprihvatljivo! Smatram da, ako su hrvatski državljani, ako izlaze na izbore, ako glasaju, neka onda pridonose i financijskoj situaciji u Hrvatskoj", kaže Suzana iz Osijeka.

Mlađi od 25 u Hrvatskoj ne plaćaju porez na dohodak pa za njih ove mjera ne bi značila ništa. Za sada se još ne zna hoće li se uzimati u obzir dob povratnika, rade li poslove koji su deficitarni kao ni koliku imovinu već posjeduju.

POGLEDAJTE VIDEO: Umirovljenici o pompoznom povećanju mirovina: 'Sramota. Oni za šest eura dobiju ručak'