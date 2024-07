Porezna uprava danas je pokrenula nagradno natjecanje "Bez računa se ne računa", koje će u šest krugova trajati do kraja godine, a ukupan nagradni fond iznosi 80 tisuća eura, objavljeno je u ponedjeljak na konferenciji za medije. Nagradno natjecanje predstavili su potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac i ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, a kako je istaknuto, svrha natjecanja je podizanje svijesti i edukacija građana, posebno mladih, o obvezi izdavanja i primanja računa za kupljene robe i primljene usluge, kao i promoviranje elektroničkih usluga Porezne uprave.

Natjecanje se provodi isključivo putem mobilne aplikacije mPorezna, pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni njezini korisnici, a u natjecanju se sudjeluje prijavom računa kroz tu aplikaciju, pri čemu se za jedan prijavljen račun ostvaruje jedan bod. Nagradno natjecanje se provodi kroz šest mjesečnih kola, od srpnja do kraja prosinca ove godine, uz proglašenje sveukupnog pobjednika. Ukupni fond nagrada iznosi 80 tisuća eura, a dobitnici će biti natjecatelji s najvećim brojem prikupljenih bodova. Tako će se svaki mjesec za prvo mjesto dodijeliti pet tisuća eura, za drugo mjesto tri tisuće, a za treće mjesto dvije tisuća eura. Naposljetku, bit će proglašen i ukupni pobjednik kojem će pripasti 20 tisuća eura. Sudionik može sudjelovati u određenom kolu na način da prijavi račune izdane isključivo u vremenskom razdoblju tog kola. Od istog izdavatelja računa može se prijaviti najviše jedan račun dnevno.

Preduvjet za korištenje aplikacije mPorezna je posjedovanje pametnog telefona na kojem je aplikacija instalirana. Aplikacija se za Android uređaje može preuzeti i instalirati putem Google Play Storea, za iPhone uređaje na App Storeu, a za Huawei mobilne uređaje na App Gallery platformi. Uvjet za aktivaciju aplikacije je posjedovanje vjerodajnice za autentifikaciju putem NIAS-a. Račun je moguće prijaviti skeniranjem QR koda na računu, kao i putem JIR-a (jedinstveni identifikator računa) ili ZKI-ja, (zaštitni kod izdavatelja računa), uz koje će se morati upisati i drugi podaci iz računa - datum i vrijeme izdavanja i i ukupan iznos računa. Građani će moći prijaviti i neispravne račune te također ostvariti po jedan bod.

Ministar Primorac je ocijenio da je fiskalna disciplina u Hrvatskoj, u smislu efikasnosti naplate poreza, na dobroj razini, no promotrit će se kakve će učinke na naplatu poreznih prihoda imati i ovo nagradno natjecanje. "Cilj je, uz povećanje fiskalne discipline, tražiti i prostor za eventualna porezna rasterećenja u budućnosti", izjavio je. Napomenuo je da, ukoliko neki poduzetnik naplaćuje PDV od krajnjeg potrošača, a takav se račun ne fiskalizira, to znači da poduzetnik taj PDV zadržava za sebe. Između ostalog, igra se i pokreće jer su u Ministarstvu često suočeni s nezadovoljstvom pojedinih građana koji su utvrdili da računi koje su dobili nisu fiskalizirani, kazao je Primorac. Prezentiran je i video spot kojim će se promovirati nagradno natjecanje, a vrijednost cijelog projekta je bila do 20 tisuća eura bez PDV-a, što je ocijenjeno "vrlo povoljnim".

Na konferenciji za medije je istaknuto i da je od početka fiskalizacije do danas ukupno izdano 26,5 millijardi fiskaliziranih računa, a lanjski 14. kolovoza je dan s najviše izdanih računa, 10,43 milijuna. Ravnatelj Porezne uprave Kutleša je kazao da je od početka godine prisutan trend rasta broja izdanih računa i njihove vrijednosti, bez obzira, kaže, što su neki najavljivali da će zbog neradnih nedjelja ti brojevi pasti. Broj izdanih računa je od početka godine tako gotovo 50 milijuna veći, dok je iznos fiskaliziranih računa skočio za 2,2 milijarde eura.

