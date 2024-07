Vlasnicima vikendica možda je ispod radara prošla porezna reforma kojom je ministar Marko Primorac otvorio put jedinicama lokalnih samouprava da podignu porez na kuće za odmor što su mnogi i iskoristili te počeli slati prve uplatnice u uvećanim porezom za ovu godinu.

To se dogodilo i našoj čitateljici koja ima vikendicu u okolici Zadra koja se šokirala kada joj je stigla uplatnica s više nego duplo većom cifrom poreza nego inače koji mora.

"Imamo obiteljsku vikendicu u okolici Zadra za koju smo do sada plaćali godišnji porez od 340 eura. Ovih dana stigla nam je nova uplatnica, povisili su nam porez s 340 na 854 eura!", govori čitateljica, inače suvlasnica obiteljske vikendice stare 50-ak godina čija se kvadratura unazad godinu dana - otkako je iznos uplatnice skočio za 151,18 posto - nije mijenjala.

Neugodno iznenađenje za nju, ali sigurno i za mnoge druge, koji mogu očekivati nove uplatnice i više iznose. Naime, početkom godine na snagu je stupila dopuna Zakona o porezu na kuće za odmor prema kojem gradovi i općine imaju odgovornost naplate poreza. Ministar Primorac podigao je gornju granicu tog poreza granicu s maksimalnih 1,99 eura po četvornom metru na pet eura.

Gradovi i općine mogli su samostalno promijeniti visinu poreza na svom području i prema podacima Porezne uprave na podizanje ovog poreznog nameta odlučilo se 262 jedinica lokalnih samouprava. Od toga je 57 općina i gradova iskoristilo pravo da podigne porez na maksimum - na pet eura po četvornom metru.

Uglavnom se radi o turističkim mjestima pa su na popisu Baška Voda, Biograd na Moru, Crikvenica, Dubrovnik, Fažana, Gradac, Labin, Rovinj, Supetar, Šibenik, Makarska, Mali Lošinj, Mljet, Poreč, Tribunj, Tuhelj, Tučepi, Umag, Vodice, Rijeka, Zagreb..., a prednjači turistička Istra.

Samo 24 jedinica lokalnih samouprava smanjilo je ovaj teret za građane.

O ovoj temi govorio je i sam ministar Primorac u srijedu kada je rekao da taj porez treba doživjeti daljnju transformaciju.

Nespretan naziv

"Taj porez na kuće za odmor ima nespretan naziv i,on mora promijeniti svoje ime jer su sada možda neki u dilemi - ako je to porez na kuće za odmor, odnosi li se to i na stan u centru nekog grada? Odnosi. U zakonu piše da se porez odnosi na građevinu ili dio građevine koji se koriste povremeno ili sezonski. Dakle, odnosi se na sve objekte, građevine ili dijelove građevina koje netko trajno iznajmljuje. Ovom porezu podliježe sve, osim na nekretnine u kojima netko živi", pojasnio je ministar na koga se ovaj porez odnosi.

Najavio je da će se ime tog poreza zato mijenjati te da će ići na daljnju transformaciju prama "pravom" porezu na nekretnine. "A on bi se u konačnici trebao utvrđivati po tržišnoj vrijednosti, a ne na temelju kvadrature. Međutim, za to je potrebno vrijeme, ta konačna faza neće sigurno biti ove godine, niti sljedeće godine", istaknuo je Primorac.

No možda će neki pokušati izbjeći plaćanje poreza za vikendice, a da bi to napravili, poreznoj se mora dostaviti dokazati da netko u nekretnini živi. To su dokaz o prebivalištu na adresi, a na toj adresi moraju primati i komunalne račune. Zanimljivo je da se može dokazivati da netko živi u nekretnini i da ona ne služi za odmor i potvrda liječnika opće prakse koja bi trebala biti dokaz da netko živi u tom mjestu i odlazi na preglede.

