Medij iz BiH optužio hrvatsku policiju za teško nasilje nad migrantima! Dobili smo odgovor MUP-a

Bosanskohercegovački medij Istraga.ba na svom je X profilu objavio fotografije migranata iz Egipta za koje kažu da ih je Hrvatska policija pretukla, a onda ilegalno prebacila u njihovu državu.

Tvrde da se radi o Postaji granične policije Donji Lapac, a da su migranti prebačeni bez obuće i odjeće.

"Ovo je nastavak pushback politike hrvatske policije koja većinu migranata koje zatekne na teritoriju Republike Hrvatske, ilegalno, bez redovne procedure readmisije, prebacuje u BiH", stoji u objavi koju možete pogledati OVDJE.

Foto: Screenshot/x Istraga.ba

Odgovor MUP-a

Za komentar o ovom slučaju net.hr se obratio Ministarstvu unutarnjih poslova. Kazali su nam da su te večeri na području PGP Gornji Lapac u Hrvatsku nezakonito pokušale ući dvije skupine migranata. Dodaju i da ne znaju njihov točan broj, s obzirom na to da su pobjegli natrag na područje BiH čim su vidjeli policijsku ophodnju.

"Nikakav kontakt niti primjene tjelesne snage nije bilo, a kamo li da su migranti bili natjerani da skidaju odjeću. Po prvim telefonskim provjerama s graničnom policijom BiH, nitko nije prijavio takav događaj", odgovorili su nam iz MUP-a.

Ističu i da se svaki navod o mogućem nezakonitom ponašanju ozbiljno razmatra te se provjeravaju sve informacije i utvrđuju činjenice, kao što su učinili i u ovom slučaju.

"Ministarstvo unutarnjih poslova RH ulaže ogromne napore u sprječavanju nezakonitih prelazaka državne granice, kako s ljudstvom tako i tehnikom, i policijski službenici svakodnevno zakonito odvraćaju migrante od nezakonitog prelaska, jer je zaštita državne granice temeljna zadaća granične policije", rekli su.

Lažni navodi

Ističu da je ova objava još jedna u nizu neprovjerenih i jednostranih izjava o radu hrvatske policije.

"Navodi se temelje isključivo na izjavama koje nisu dane niti provjerene na području RH, bez ikakvih materijalnih dokaza. Samo prošle godine zaprimili smo 14.875 namjera za međunarodnom zaštitom onih nezakonitih migranata koji su zatečeni u RH, što ne bi bilo moguće da se postupa na način tzv. pushbacka, kako se navodi u objavi na društvenoj mreži", zaključuju u odgovoru.

POGLEDAJTE U VIDEU: Biste li kupili auto u kojem se krijumčarila droga i migranti? A za 150 eura?