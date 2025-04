Virus dosad odnio 66 života u Hrvatskoj, a i dalje kola: 'Kašlje kao tuljan u bunaru'

Zbog gripe je ove sezone do sad preminulo 66 ljudi, a do sad je službeno zabilježeno oko 44.000 oboljelih. Podaci su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) iz kojeg su nam potvrdili da virus gripe još kola među stanovništvom.

Razgovarali smo s jednom majkom koja iza sebe ime dva tjedna - kako je sama navela - "bolnice".

Kaže, djecu je pokosila bolest i tek nakon desetak dana posumnjala je da se radi o gripi jer se djeca nikako nisu oporavljala, no po simptomima na prvu nije posumnjala na ovu bolest.

Prvo povraćanje i blaga temperatura

"Prvo je oboljela kći od 11 godina, ali mislila sam da se radi o želučanoj virozi jer se žalila na trbuh, imala je jake grčeve i povraćala je. Nisam radila paniku, nagledala sam se sličnih viroza. Ali nakon tri dana, želudac ju je prestao mučiti, ali je dobila visoku temperaturu - penjala se preko 39 stupnjeva, jedva je govorila, imala je jaku grlobolju", prepričala nam je mama iz Zagreba. Kaže, doslovno je zalegla na tjedan dana u krevet. Razbolio se potom i osmogodišnji sin, i on je povraćao, bolio ga je jako trbuh, a onda je visoka temperatura i njega bacila u krevet.

"Kašljao je nenormalno, zvučao je kao da tuljan kašlje u bunaru, bio je to prodoran suhi kašalj koji nikako nisam mogla zaustaviti. Oboje su pali kao pokošeni u krevet", govori nam. Liječnik je predložio da naprave kućni tekst za koronu i gripu.

"Oboje su bili pozitivni na gripu tipa B. Ok, zar nije malo prekasno da u ovo doba godine gripa još hara. A i sve traje ravno dva tjedna. Događa li se što neobično", pitala je ova majka.

Broj oboljelih opada

Ako je suditi prema podacima HZJZ-a, gripe ima i inače u ovo doba godine, ali broj oboljelih pada.

"Prema preliminarnim podacima, u 14. tjednu je iz primarne zdravstvene zaštite zaprimljeno nešto manje od 300 prijava oboljelih od gripe, tako da je tijekom tekuće sezone zabilježeno ukupno oko 44.000 prijava, uključujući i 66 prijava smrtnog ishoda.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra, udio pozitivnih na virus gripe je oko 4 posto, a među pozitivnim uzorcima detektiraju se virusi gripe A i gripe B", istaknuli su,

Na pitanje, je li ove sezone bilo više oboljelih, navode da su podaci praćenja o broju oboljelih, hospitaliziranih i preminulih za ovu sezonu unutar očekivanih na temelju dugogodišnjeg praćenja gripe.

"Nije neuobičajeno u travnju bilježiti oboljele od gripe, zbog čega se sezona gripe i prati od 40. tjedna prošle do 20. tjedna tekuće godine", istaknuli su iz HZJZ-a.

Odnosno, gripa se prati sve do svibnja pa je za očekivati da će i ove godine biti još oboljelih.