Zagrepčani, pazite gdje parkirate! Od danas na snazi velike promjene, nemojte da vas iznenadi kazna

Svi oni koji će danas tražiti parking u bespućima zagrebačkih parkirališta prve zone trebali bi pripaziti na novi režim naplate koji službeno stupa na snagu. Uvođenjem blokovskog parkiranja u Zagrebu se od danas produljuje i vrijeme naplate parkinga u prvoj zoni koji će se od ponedjeljka do subote plaćati do ponoći, a nedjeljom do 15 sati.

Odlučila je to Gradska skupština uz žestoko protivljenje oporbe, a sve na prijedlog stanovnika centra grada tijekom javnog savjetovanja kako bi se smanjile gužve odnosno omogućilo lakše parkiranje.

Parking se do sada radnim danima u prvoj zoni plaćao do 22 sata, a po novome to će biti dva sata duže. Do ponoći se produžuje i naplata subotom koja je do sada bila do 15 sati, dok nedjeljom i blagdanom parkiranje tamo više neće biti besplatno.

Zagreb je prošlog mjeseca uveo blokovsko parkiranje po kojemu povlaštene karte više ne vrijede u cijeloj parkirališnoj zoni, već za pojedini blok unutar nje. Cijene se nisu mijenjale. Ukinuta je i mogućnost kupnje povlaštene parkirališne karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari, a povećana je cijena za zauzimanje parkirnih mjesta zbog radova, osim radova obnove od potresa.

Postrožena je i kontrola ograničenja vremena parkiranja na maksimalno dva sata u prvoj zoni i tri sata u drugoj zoni. Grad se nada da će time postići veću rotaciju vozila i osloboditi više parkirališnih mjesta za stanare.

