Platiti dnevnu kaznu ili parkirati u javnoj garaži u Zagrebu? Provjerili smo što je jeftinije

Blokovsko parkiranje koje je stupilo na snagu u subotu već je stvorilo probleme zagrebačkim vozačima. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je novu regulaciju javnog parkiranja kao mjeru koja će povećati broj parkirnih mjesta u gradu.

Naime, postojeće zone podijelile su se na blokove za stanare s povlaštenim kartama. Glavna značajka blokovskog parkiranja je to što povlaštene parkirališne karte ne vrijede za cijele postojeće parkirališne zone, već za samo jedan od blokova unutar zone.

"Prijedlogom koji smo upravo stavili u javno savjetovanje to želimo promijeniti, na način da PPK vrijede samo u blizini mjesta stanovanja tj. u parkirališnim blokovima prosječnog promjera od nešto manje od jednog kilometra. To i jest početna svrha povlaštene parkirne karte", najavio je ljetos Tomašević. Drugim riječima - dosadašnji korisnici 1. zone ne mogu koristiti druge dvije zone kao što su mogli do sada, odnosno korisnici 2. zone, ne mogu koristiti 3. zonu.

Problemi s parkiranjem

U redakciju Danas.hr-a javila nam se ogorčena čitateljica koja kaže da, barem za sada, parkiranje nije nimalo lakše.

"Živim u centru Zagreba, točnije na Kvatriću, i donedavno sam imala godišnju kartu za prvu zonu, što je značilo da mogu parkirati u prvoj, i svim ostalim zonama. No, uvođenjem blokovskog sustava naplate parkinga, život mi se poprilično zakomplicirao. Uz činjenicu da se novom podjelom nisu smanjile gužve ni rasteretio promet, pronalazak parkiranja u centru grada postalo je pravi izazov. Nakon par bezuspješnih pokušaja pronalaska parkirnog mjesta, ostavila bih auto u nekoj od garaža. Točnije, u Shopping centru Cvjetni dva sata parkiranja platila sam skoro 6 eura. Drugi dan sam parkirala u Hebrangovoj ulici na zelenom valu, i dobila dnevnu kaznu od 13 eura, što ispada puno povoljnija opcija od parkiranja u javnim garažama", rekla nam je čitateljica.

Provjerili smo što se više isplati i gdje parkirati. Na stranicama Zagrebačkog holdinga ima 10 zagrebačkih garaža te jedna velikogorička.

Prema cjeniku sat vremena parkiranja u garaži na Langovom trgu košta 1,60 eura, dok je dnevna karta 13,30 eura. Iste cijene su u Petrinjskoj i na Tuškancu.

U Velikoj Gorici je cijena sata 1,10 eura, a dnevna karta 6,60, a toliko košta i na Kvatriću.

Garaža u sklopu KBC-a Rebro košta 80 centi po satu, a dan je 4 eura. Sveti Duh je nešto jeftiniji - 70 centi po satu, a dnevna isto stoji 4 eura.

Garaža na Sveticama je 50 centi, a dnevna karta je 4 eura.

Jelkovec 1 naplaćuje sat 40 centi, a dnevnu kartu 1,30 eura. Jelkovec 2 nudi samo mjesečnu kartu od 5,30 eura.

Parking na autobusnom kolodvoru košta 1,10 eura po satu odnosno 6,60 eura po danu.

Što se tiče garaže Cvjetno, tu su cijene drugačije.

Cijena po satu je 2,60 eura dok je dnevna karta 30 eura. Međutim, Cvjetni nije gradska garaža. Mnogi shopping centri nude tri sata besplatnog parkiranja, ali oni u centru - ne. Tako je cijena u Galleria Business Center - 2 eura po satu.

Što se više isplati - zaključite sami. Međutim, s obzirom da je gradonačelnik prije neki dan najavio kako će poskupiti kazne za nepropisno parkiranje i cijene pauka, najbitnije je parkirati propisno, bilo to u garaži ili na ulici.

