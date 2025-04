Porezna kreće s isplatama novca: Oko 830.000 građana može računati na ove iznose!

Povrat poreza na dohodak za prošlu godinu počinje 2. svibnja, a prema procjenama, oko 830 tisuća građana može očekivati povrat. Prošle godine, više od 830 tisuća poreznih obveznika dobilo je povrat koji je iznosio gotovo 333 milijuna eura. Naime, prosječan povrat za prošlu godinu iznosio je oko 400 eura po obvezniku, no isto tako, oko 97 tisuća obveznika imalo je obvezu uplaćivanja poreza, u iznosu od 35 milijuna eura, javlja Novi list.

Tko mora podnijeti poreznu prijavu?

Za većinu zaposlenih u privatnom i javnom sektoru, nije potrebno podnositi poreznu prijavu. Porezna uprava automatski utvrđuje godišnji dohodak i razliku poreza na temelju podataka koji su joj dostavljeni ili su joj već dostupni. Takvim obveznicima izdaje se privremeno porezno rješenje do kraja lipnja. No, ako obveznik smatra da su podaci netočni, može podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja.

Za one koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti (poput obrtnika, poljoprivrednika ili slobodnih zanimanja), kao i pomorce, poreznu prijavu obvezno je podnijeti.

Građani koji ostvaruju određene olakšice, kao što su uzdržavani članovi obitelji, invalidi, ili oni koji žive u područjima pod posebnom zaštitom, mogli su do kraja veljače dostaviti posebne obrasce za priznavanje prava na porezne olakšice. Ove olakšice uključuju veći osobni odbitak, a mogu se koristiti i za djecu, invalidnost ili boravak u potpomognutim područjima.

Mladima povrat cjelokupnog poreza

Mlađi od 25 godina prošle godine mogli su ostvariti povrat cijelog uplaćenog poreza, a takve povrate dobit će 83.528 mladih građana. Prosječan povrat iznosio je oko 900 eura. Sličan povrat ostvarit će i mlađi između 26 i 30 godina, no u njihovom slučaju povrat iznosi polovicu uplaćenog poreza. Za ovu skupinu povrat iznosi oko 770 eura.

I strani radnici koji su radili u Hrvatskoj prošle godine imaju pravo na povrat poreza. Prema informacijama iz Porezne uprave, nerezidenti koji ostvaruju dohodak u Hrvatskoj također mogu ostvariti pravo na porezne olakšice, pod uvjetom da su podnijeli odgovarajuću poreznu prijavu i plaćali predujam poreza.

Za porezne obveznike koji imaju neplaćene porezne obveze, povrat poreza neće biti moguć. Porezna uprava neće izvršiti povrat ako je obvezniku utvrđeno da ima dugovanja za poreze kao što su PDV, porez na promet nekretnina, porez na nasljedstva, ili drugi porezi. Ukoliko obveznik ima takve dugove, dobit će obavijest da se naplata potraživanja odvija i da će povrat biti zaustavljen dok se dug ne podmiri.

Kako izračunati povrat poreza?

Porezna uprava na svojim stranicama nudi kalkulator pomoću kojeg porezni obveznici mogu izračunati okvirni iznos povrata poreza. Za to je potrebno unijeti osnovne podatke, a kalkulator će prikazati okvirne iznose koji mogu biti vraćeni ili koji se još uvijek moraju platiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa