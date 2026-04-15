Od danas na snazi novo pravilo u prometu, ali oprez! Ne vrijedi za sve vozače

U Hrvatskoj s 15. travnjem završava obveza zimske opreme na cestama odnosno, zimski režim vožnje za vozače.

Zimska oprema bila je obavezna od 15. studenoga do 15. travnja na zimskim dionicama javnih cesta gdje je ovo pravilo vrijedilo bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Od 16. travnja zimska oprema više nije zakonski nužna ni na tim dionicama.

Vozači se sada mogu odlučiti zamijeniti zimske gume za ljetne, ali korisno je imati na umu da ovo ne znači kako se na pojedinim dionicama još uvijek ne mogu pojaviti zimski uvjeti pa treba zadržati oprez.

Podsjetimo, od 1. travnja na vozilima više nisu obavezna ni dnevna svjetla tijekom dana. Obaveza, naravno, i dalje vrijedi noću te u uvjetima smanjene vidljivosti poput magle, kiše ili sumaglice.

Stroža pravila ostaju za motocikle i mopede koji moraju imati upaljena svjetla tijekom cijele godine.