Ovo treba znati svaki vozač! Od sutra stiže velika promjena, prijete i ozbiljne kazne

Ovo treba znati svaki vozač! Od sutra stiže velika promjena, prijete i ozbiljne kazne
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Iz HAK-a poručuju: prilagodite brzinu, držite razmak i vozite defenzivno. Prava oprema i malo opreza mogu značiti razliku između sigurne vožnje i nesreće

31.10.2025.
12:18
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Sanjin Strukic/pixsell
Vozači moraju također imati upaljena svjetla danju od 1. studenog do 31. ožujka, a kazna za vožnju bez njih je 30 eura. Obavezno je i očistiti snijeg i led s vozila prije vožnje.

Iz HAK-a poručuju: prilagodite brzinu, držite razmak i vozite defenzivno. Prava oprema i malo opreza mogu značiti razliku između sigurne vožnje i nesreće.

Obavezna i zimska oprema

Od 15. studenog do 15. travnja svi vozači u Hrvatskoj, osim vojnika, moraju imati zimsku opremu na određenim cestama – i to bez obzira na vremenske uvjete.

Za osobna vozila do 3,5 tone to znači: četiri zimske gume (M+S) ili četiri ljetne s minimalnim profilom od 4 mm, uz obavezne lance spremne za postavljanje. Gume s čavlima su zabranjene.Tko se na cestu uputi bez propisane opreme riskira kaznu od 130 eura.

Ako odbije poslušati policiju i ne postavi lance ili gume, može mu se oduzeti tablice i zabraniti daljnja vožnja. Nastavak vožnje bez opreme smatra se teškim prekršajem – kazne idu od 390 do 920 eura, uz tri negativna boda i moguć gubitak vozačke dozvole.

Kazne ne pogađaju samo vozače. Vlasnici, obrtnici i tvrtke mogu platiti od 660 do 1.990 eura, a odgovorna osoba u firmi 190 do 660 eura.

Upaljena SvjetlaZimske Gume
