Objavljena velika prognoza za zimu: Hoćemo li konačno imati puno snijega?

Objavljena su predviđanja snježnih padalina za zimu 2025./26. koja će biti obilježena utjecajima La Niñe, odnosno hladnije fluktuacije temperature gornjih slojeva vode u središnjem i istočnom dijelu Tihog oceana.

Ova rijetka treća uzastopna godina La Niñe, koja je trenutačno u slaboj do umjerenoj fazi i još uvijek se hladi, očekuje se da će potrajati kroz jesen i zimu, prije nego što oslabi početkom 2026. i prijeđe u neutralnu fazu do proljeća, piše Severe Weather Europe.

Prema prognozama NOAA Climate Prediction Centra (CPC), šansa za nastavak utjecaja La Niñe od prosinca do veljače iznosi visokih 70- 80 posto.

U Europi manje snijega

U Europi modeli predviđaju općenito ispodprosječne snježne oborine na većini kontinenta, s glavnim područjima pomaknutim prema sjeveru, pod utjecajem zapadnih vjetrova i blažih uvjeta.

Ovo se slaže s indirektnim utjecajima La Niñe, ali lokalni faktori imaju veći utjecaj.

ECMWF-ov model, koji je najprecizniji, predviđa da će se u područjima poput Skandinavije i Islanda osjetiti blagi porast snijega, za razliku od ostatka kontinenta.

U prosincu prognoze pokazuju negativne anomalije, osim na krajnjem sjeveru. Također, pokazuje i utjecaj visokog tlaka koji će smanjiti snježne oborine.

U siječnju se očekuje više snijega, ali i dalje ispod prosjeka. Jugoistočna Europa pokazuje potencijal za iznadprosječne oborine, posebno u višim dijelovima.

U veljači će se snježne padaline pomicati prema sjeveru, kao i mlazna struje, a zapadni će vjetrovi smanjiti snježne oborine u ostatku Europe.

U ožujku postoji velika mogućnost za snijeg u središnjoj Europi, dok će se u ostatku Europe već osjetiti proljeće.