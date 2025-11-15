Obilna kiša, grmljavina pa pad temperature i snijeg: Evo kad nam stiže snažna promjena vremena

Na pomolu je velika promjena vremena u Hrvatskoj. Ljubitelji južine (ako ih ima) moći će uživati u višim temperaturama još par dana, a onda stiže naglo zahlađenje, ponegdje se očekuju i snježne padaline, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). U nekim dijelovima Hrvatske temperature će pasti i za 15-ak stupnjeva.

U nedjelju djelomice sunčano vrijeme, osobito na moru vjetrovito te iznadprosječno toplo. Oblačnije i uz kišu u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. Lokalno je moguća obilnija oborina, a u noći na ponedjeljak izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, krajem dana i olujni. Najniža temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu, središnjim krajevima i Gorskom kotaru od 10 do 15 °C. Najviša uglavnom između 16 i 21 °C, piše DHMZ.

Promjena vremena početkom tjedna

U ponedjeljak promjenljivo i kišovito, ponegdje uz obilnu oborinu i grmljavinu. Nevremena lokalno u ponedjeljak može biti uglavnom na sjevernom Jadranu, a u utorak u Dalmaciji.

U noći na utorak naglo će zapuhati jaka bura s olujnim udarima i oštrim padom temperature zraka. Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a snijeg će obilniji biti u Gorskom kotaru gdje je izgledno i stvaranje značajnijeg pokrivača. Ne krećite na put u utorak bez zimske opreme, javlja Istramet.

U noći na srijedu i u srijedu razvedravanje. Umjeren i jak jugozapadni vjetar, na udare ponegdje i olujan će u ponedjeljak navečer okretati na sjeverac i sjeveroistočnjak te postupno slabiti. Na moru jako i olujno jugo, početkom tjedna, najprije na sjeveru okreće na jugozapadnjak te malo oslabi.

U utorak će prolazno zapuhati jaka i olujna bura, na udare uglavnom podno Velebita i orkanska, koja će već u srijedu sredinom dana okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Prema sredini tjedna sve hladnije, navode državni meteorolozi.

Foto: Dhmz

Jaka bura i oštri pad temperature

U noći na utorak naglo će zapuhati jaka bura s olujnim udarima i oštrim padom temperature zraka. Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a snijeg će obilniji biti u Gorskom kotaru gdje je izgledno i stvaranje značajnijeg pokrivača.

Ne krećite na put u utorak bez zimske opreme! Temperature zraka oštro će se sniziti na prave zimske vrijednosti, a osjećaju hladnog vremena doprinositi će bura.

Prije nove promjene koja vjerojatno stiže krajem tjedna, očekuje nas izraženiji jutarnji mraz u unutrašnjosti Istre.

