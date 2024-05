Nastavlja se sudska kaznena rasprava za tragičan požar u postrojenju HE Dubrovnik u Platu koji se dogodio u siječnju 2019. godine, a u srijedu 8. svibnja je obavljen očevid. Podsjetimo, u požaru su živote izgubili djelatnici HEP-a Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak.

Očevid nije bio otvoren za javnost. Jedan od razloga takvoj odluci je status podzemne strojarnice HE Dubrovnik kao strogo štićenog prostora, zbog čega tamo vrijede posebno stroga sigurnosna pravila, piše Dubrovački vjesnik. Fotografiranje u objektu također nije bilo dopušteno.

Pješačili su kroz prostor četiri sata

Odvjetnici Doris Košta i Hrvoje Tokić, koji zastupaju oštećene obitelji i zaposlenike HE Dubrovnik, potvrdili su da su bili na očevidu i istaknuli da je njegova bit bila da se strankama u postupku približi sustav hidroelektrane. Pješačili su kroz prostor četiri sata i vidjeli lokaciju gdje su poginuli mladi djelatnici i gdje su ostavili svoju odjeću.

Također su obišli mjesto otkuda je krenuo požar.

"Svi koji prvi put tamo uđu i sve pogledaju, uz klaustrofobični osjećaj u tunelu i strojarnici, vjerojatno slično zaključe što i ja: moliš Boga da se nešto ne dogodi!", ispričao je odvjetnik Tokić.

'Danas je bilo stravično'

Košta smatra da se strojarnica trebala i prije obići.

"Iako raspravom rukovodi sudac i na to ne možemo utjecati, mjesto za kojeg sam rekla da me osobno dojmilo više nego Auschwitz i danas je bilo stravično! Ipak, za razliku od onog dana kad se dogodila tragedija i kad su radila oba agregata, danas je radio samo jedan. Evidentno je da, ako upadnete u to, da ste osuđeni na smrt!", kaže Košta. Dodala je da danas ima mnogo oznaka o putu za evakuaciju te vatrogasnih aparata kojih prije nije bilo te da je "prava sreća što je živote izgubilo samo troje ljudi".

"Evidentno je da postoji još odgovornih osoba jer konkretno, ta voda se u slučaju požara, pritiskanjem jednog botuna mogla zaustaviti i spriječiti bilo kakav dotok vode u tunel gdje su skočili i tad bi, sigurno, imali puno više šansi da prežive", istaknula je Doris Košta za Dubrovački vjesnik.

