Na Županijskom sudu u Dubrovniku održava se suđenje za tragičan požar u postrojenju HE Dubrovnik u Platu koji se dogodio u siječnju 2019. godine. Tada su živote izgubili djelatnici HEP-a Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak.

Svoj iskaz je u utorak dao Ivo Miletić, direktor HE Dubrovnik u trenutku kada se nesreća dogodila.

Miletić je rekao da je 2011., kada je bio direktor, došlo do realizacije revitalizacije te je tražio mišljenje od Ministarstva je li potrebno ishoditi lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu.

'Ne znam čija je odluka bila krenuti s radovima bez građevinske dozvole'

"Odgovor je bio da lokacijska nije potrebna, ali da je potrebno ishoditi građevinsku. Proslijedio sam to voditelju tima za revitalizaciju i direktoru Sektora za hidroelektrane u Zagrebu. Mišljenje voditelja tima Bašića bilo je da se ovim radovima ne mijenjaju gabariti, no ne znam čija je odluka da se krene u izvođenje radova, a da se nije ishodila građevinska dozvola", naveo je.

Miletić je naveo da je bio imenovan kao odgovorna osoba za provedbu ugovora. O izradi glavnog projekta rekonstrukcije, rekao je da je on izrađen tijekom 2016. godine.

"Povjerenstvo za ocjenu glavnog projekta je bilo to koje je trebalo potvrditi usklađenost rada projektanata i naručitelja odnosno inženjera HEP-a. Imalo je dvije interne revizije. Ne znam je li sačinjen završni dokument oko primjedbi i ne znam što je bilo dalje s tim projektom u smislu ovjere", istaknuo je.

'Nije mi poznato čemu je služio taj otvor'

Dodao je i kako nije imao veze s ugovaranjem radova koje je imala Spegra niti je sudjelovao na sastancima oko izvođenja radova. Nakon što je interna kontrola koja se bavi zaštitom okoliša utvrdila nedostatke, naložio je otklanjanje određenih i drugih nedostataka. Tu navodi da su s njim bili Teo Sekondo i Ivo Lise, ali nije primijetio otvor u zidu.

"Na to mi nitko nije ukazivao, a ja to nisam primijetio. Nije mi poznato čemu je služio taj otvor. Ivo Lise je bio stručnjak zaštite na radu i vodio je računa o zaštiti od požara, a Ivo Lise je trebao biti spona između direktora i tehničke službe", stoji u iskazu, kako prenosi Dubrovački dnevnik.

Nakon čitanja iskaza, svjedok Miletić imao je i dopunu vezano uz tim za obnovu i zamjenu koji je formiran 2011. Rekao je da je tim bio isključivo zadužen za proces revitalizacije, a na čelu mu je bio sad pokojni Vinko Bašić, zamjenik je bio Mato Mišković, a bile su zastupljene i druge struke iz pogona.

"Vinko Bašić je napustio to mjesto, a naslijedio ga je Mato Mišković, tadašnji direktor koji me je naslijedio 2012. godine, a onda je na to mjesto došao i Davor Bojić", izjavio je Miletić.

Za radove Apside je saznao nakon tragedije

Na upit zašto je imenovan u komisiju koja je provodila posao javne nabave za izradu projekta, navodi da ne zna na osnovu čega je imenovan u Komisiju. Na daljnji upit kakvu je dokumentaciju javne nabave pripremao, svjedok navodi da je bila namjera da se objedine svi izvedbeni nacrti izvoditelja u jednu knjigu koja je mogla biti podloga za građevinsku dozvolu. Kaže da osobno nije radio to objedinjavanje u postupku javne nabave nego je to radio tim za obnovu.

Naveo je da nije imao saznanja o projektu koji je izradila Apsida d.o.o. vezano za radove u strojarnici Za radove je saznao tek nakon tragedije, kaže.

Na pitanje je li bio upoznat s probnom konstrukcijom, kazao je kako nikad to nije spomenuo. Izjavio je kako nije elaborat čitao, a ako je netko trebao, to bi bio Ivo Lise. Pero Miletić, sin svjedoka, bio je član Povjerenstva koje je trebalo ocijeniti valjanost projekta skupa s kolegom iz Zagreb, rekao je Miletić. Sa sinom nije o poslu razgovarao kod kuće.

Odvjetnica dijela oštećenih Doris Košta upitala je kako nije imao kontakt s Apsidom, ako je bio zadužen za glavni projekt, no Miletić je rekao kako tada nije bio direktor, a Apsida nije bila dio konzorcija zaduženog za izradu glavnog projekta.

'Na sastanku u Ministarstvu smo dobili sugestiju...'

"Kao direktor pogona nisam smatrao, nakon zaprimanja mišljenja Ministarstva o potrebi ishođenja građevinske dozvole, da treba zaustaviti radove. Čak smo na sastanku u Ministarstvu dobili sugestiju da krenemo s radovima obnove i održavanja, ali pod formom kapitalnog remonta te da paralelno s time radimo na ishođenju građevinske dozvole te da u tu svrhu imenujemo inženjera gradilišta i nadzornog inženjera, i da se vodi građevinski dnevnik. Tad radovi nisu ni počeli", izjavio je Miletić.

Upitan za iskaz Ane Bender koja je bila voditeljica pravnih poslova gdje je kazala kako joj je Ivo Miletić kazao kako dozvola za planirane radove nije potrebna, rekao je: "Tvrdim kako to nikada nisam izjavio".

Kaznene prijave protiv Miljka, Miletića, Lise i Sekonda

U pauzi današnjeg ročišta, odvjetnica dijela oštećenih Doris Košta dala je izjavu za medije i otkrila kako je podnijela kaznene prijave protiv Miljenka Miljka, Pere Miletića, Iva Lise i Tea Sekonda.

U ovom su postupku optuženi Mato Mišković kao tadašnji direktor HE Dubrovnik, Željko Starman i Nikola Rukavina kao čelni ljudi sestrinske tvrtke HEP Proizvodnje, te Ivica Nuić i Miljenko Vučić kao nadzornici radova na rekonstrukciji HE Plat.

Međutim, kroz postupak i svjedočenja mogla su se često čuti imena mlađeg Miletića, Lise, Sekonda i Vučića. Odvjetnici i optuženih i oštećenih izjavljivali su kako na optuženičkoj klupi nedostaju određene osobe.

"Govorilo se o elaboratu protupožarne zaštite, i svugdje se decidirano navodilo da ne smiju biti zapaljive stvari. Tako da mi znamo malo više nego ona druga strana koja vjerojatno nije upoznata jer je to drugi predmet. Ovo je sve na tragu jedne stvari. Ono što bih ja rekla i zašto sam pitala tko je donio odluku da se ide na uporabnu dozvolu - oni su izvršili radove i bili su svjesni da su postupili protivno pravilima, pa su onda to htjeli nekako legalizirati i išli su na tu uporabnu. Mene zanima tko je dao nalog da se to napravi", kazala je Košta.

Smatra da su to učinili u interesu investitora.

Na pitanje postoji li mogućnost da se optužnica proširi, sukladno podnesenim kaznenim prijavama, Košta je pojasnila kako to ovisi i o tijeku ovog postupka, piše Dubrovački dnevnik.

