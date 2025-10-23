Nova akcija USKOK-a na području Zagreba i Osijeka: Ovo su uhićeni
Dvije osobe osumnjičene su za teška koruptivna djela, a istraga se intenzivno nastavlja
8.58 - Radi se o odvjetniku Anti Glamuzini te poduzetniku Željku Borisu Huberu.
8.48. - Neslužbeno doznajemo da je uhićeni poduzetnik dao mito odvjetniku za žurno odobrenje zajma koji je to proslijedio dalje.
8.46 - Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni su jedan poduzetnik iz Osijeka te zagrebački odvjetnik.
8.43 - Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.
"Navedene radnje provode se na području Zagreba i Osijeka u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", objavio je USKOK.