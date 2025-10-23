Nova akcija USKOK-a na području Zagreba i Osijeka: Ovo su uhićeni

8.58 - Radi se o odvjetniku Anti Glamuzini te poduzetniku Željku Borisu Huberu.

8.48. - Neslužbeno doznajemo da je uhićeni poduzetnik dao mito odvjetniku za žurno odobrenje zajma koji je to proslijedio dalje.

8.46 - Kako neslužbeno doznajemo, uhićeni su jedan poduzetnik iz Osijeka te zagrebački odvjetnik.

8.43 - Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

"Navedene radnje provode se na području Zagreba i Osijeka u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", objavio je USKOK.