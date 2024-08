Noćni kaos u Splitu: Srušena stabla, opći potop, vatrogasci cijelu noć na terenu

Jako nevrijeme koje je u noći s nedjelje na ponedjeljak pogodilo šire splitsko područje zadalo je dosta vatrogascima koji su uglavnom uklanjali počupana stabla s prometnica, ali i pumpali vodu iz poplavljenih podruma.

U Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split se doznaje kako su djelatnici Javne vatrogasne postrojbe (JVP) grada Splita zajedno s kolegama iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Split tijekom noći uklanjali stabla s prometnica.

Tako su već iza 23 sata stabla padala uglavnom u središtu grada i to na prometnice i na parkirana vozila na Mažuranićevom šetalištu, u Kaštelanskoj, Zvonimirovoj, Rendićevoj, Zrinsko-Frankopanskoj, Plančićevoj i Starčevićevoj ulici. U Viškoj ulici na Bačvicama, te na Putu Firula bili su poplavljeni podrumi što je također zahtijevalo intervenciju vatrogasaca.

Osim Split nevera s olujom, grmljavinom i obilnom kišom je pogodila i Kaštela, šire makarsko područje, otoke Hvar, Brač, Vis i Šoltu, te s manjim intenzitetom i oborinama ostatak županije. U kratkom vremenu tako je konkretno u Splitu palo više od 25 litara kiše po četvornom metru. Veliki nanosi vode izbacili su i par poklopaca kanalizacije (šahte) diljem grada. Osim materijalne štete koje će zasigurno biti zbog stabala koja su pala na parkirana vozila, srećom tijekom nevere nisu zabilježena stradavanja ljudi.

RTL-ova meteorologinja Tanja Renko za danas je prognozirala promjenljivo vrijeme prijepodne, ponegdje, posebno na dijelu Jadrana i pretežno oblačno. Izraženiji pljuskoviodnosno nevremena bit će u prvom dijelu dana vjerojatniji na Jadranu i uz njega. S njima će biti i prolazno pojačanog vjetra te obilnije kiše. Oborina može sasvim izostati na krajnjem istoku. Jutarnja temperatura od 16 do 21 Celzija u unutrašnjosti te između 21 i 26 Celzija na Jadranu.

U središnjim i sjeverozapadnim predjelima poslijepodne umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje i obilnom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak, no uz pljuskove vjetar može biti kratkotrajno pojačan. Bit će manje toplo nego danas, posebno u najzapadnijim predjelima. Temperatura većinom od 24 do 29 Celzija. U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenljiva naoblaka te povremeni pljuskovi, a svakako treba računati i na lokalno izraženije nevrijeme i obilniju kišu. Moguća je i tuča, a uz nevrijeme jak i olujan vjetar. Temperatura većinom od 29 do 32 Celzija.

Popuštanje vrućine očekuje se i u Dalmaciji gdje će i u nastavku dana s promjenljivom naoblakom još biti pljuskova, lokalno i jačih nevera što zahtjeva daljnji oprez. Jugo i istočni vjetar bit će umjereni do jaki, no s neverama treba računati i na pojačan vjetar i valovitije more. Najizraženiji pad temperature očekuje se u većinom oblačnom gorju gdje će povremeno biti jačih pljuskova. Na sjevernom Jadranu povremeno i dulja sunčana razdoblja, no i dalje mjestimični pljuskovi, moguće i izraženiji. Zapuhat će bura, podno Velebita i jaka.

