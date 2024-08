Ne izlazite bez kišobrana! Meteorologinja otkrila gdje će biti pljuskova i grmljavine

Promjena je počela, a s približavanjem frontalnog poremećaja i zatvaranjem ciklone u višim slojevima atmosfere procesi će se u ponedjeljak pojačavati jer će do nas stizati još vlažniji te malo svježiji zrak.

PONEDJELJAK

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijepodne promjenljivo, ponegdje, posebno na dijelu Jadrana i pretežno oblačno. Izraženiji pljuskovi odnosno nevremena bit će u prvom dijelu dana vjerojatniji na Jadranu i uz njega. S njima će biti i prolazno pojačanog vjetra te obilnije kiše. Oborina može sasvim izostati na krajnjem istoku. Jutarnja temperatura od 16 do 21 Celzija u unutrašnjosti te između 21 i 26 Celzija na Jadranu.

U središnjim i sjeverozapadnim predjelima poslijepodne umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje i obilnom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak, no uz pljuskove vjetar može biti kratkotrajno pojačan. Bit će manje toplo nego danas, posebno u najzapadnijim predjelima. Temperatura većinom od 24 do 29 Celzija. U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenljiva naoblaka te povremeni pljuskovi, a svakako treba računati i na lokalno izraženije nevrijeme i obilniju kišu. Moguća je i tuča, a uz nevrijeme jak i olujan vjetar. Temperatura većinom od 29 do 32 Celzija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Popuštanje vrućine očekuje se i u Dalmaciji gdje će i u nastavku dana s promjenljivom naoblakom još biti pljuskova, lokalno i jačih nevera što zahtjeva daljnji oprez. Jugo i istočni vjetar bit će umjereni do jaki, no s neverama treba računati i na pojačan vjetar i valovitije more. Najizraženiji pad temperature očekuje se u većinom oblačnom gorju gdje će povremeno biti jačih pljuskova. Na sjevernom Jadranu povremeno i dulja sunčana razdoblja, no i dalje mjestimični pljuskovi, moguće i izraženiji. Zapuhat će bura, podno Velebita i jaka.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do sredine tjedna u unutrašnjosti još vrlo promjenljivo uz povremene pljuskove, i dalje lokalno moguće izraženije, no potkraj srijede vrijeme će se postupno smirivati pa će od četvrtka prevladavati suho i sunčano vrijeme. I dnevna temperatura zraka će postupno rasti, posebno od petka.

IDUĆIH DANA NA MORU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu utorak promjenljiv uz mjestimičnu kišu i grmljavinu, a poneki lokalan pljusak bit će još moguć i u srijedu. Nakon prolazno slabljenja vjetra u utorak bura će pojačati ponovno sa srijede na četvrtak kada nam se vraćaju prave ljetne prilike.