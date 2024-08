Lucifer prži Hrvatsku, šef DHMZ-a o branju grožđa: 'Ide promjena, neka ga građani oberu'

Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Nema mjesta u zemlji za koje nije izdano upozorenje za opasno vrijeme. U Slavoniji temperature idu i do 40, a more u Istri penje se i do 30.

Iza nas je rekordnih 13 mjeseci, čeka se potvrda da će to biti i kolovoz. Pitamo se što nas čeka, a odgovore ima ravnatelj DHMZ-a Ivan Guttler.

Kad je Luciferu, ovom toplinskom valu kako ga zovu na Mediteranu, kraj?

"Prognoze pokazuju, a pozivamo i građane da obrate više pažnje, da je nedjelja na ponedjeljak razdoblje kada ćemo očekivati smanjenje temperature. U nekim dijelovima Hrvatske više od deset stupnjeva. Osim promjena u temperaturi, to će pratiti i velike količine oborina."

Što je s vinogradima?

"Ako netko od građana stigne obaviti svoje poslove u ova dva-tri dana, to definitivno preporučujemo. Prognoze su još nejasne, no u nekim dijelovima može biti i više od 50 litara lokalno."

Kiša na Gospu, prema predaji znači kraj ljeta. Hoće li se narodne poslovice s klimatskim promjenama morati mijenjati?

"Ono što definitivno uočavamo, ne samo prethodnih godina, nego desetljećima je da se planet zagrijava. Zagrijava se Hrvatska, Europa, Sredozemlje, čitav svijet. Znamo zašto se zagrijava - zato što se emitiraju CO2, metan, didušikov oksid. To su plinovi koji se moraju prestati emitirati. Kad to prestanemo, usporit ćemo globalno zagrijavanje."

Srpanj je bio drugi najtopliji mjesec otkad postoje mjerenja. Što nam se sprema na jesen, kakvi rekordi?

"Sezonske prognoze za jesen govore o jeseni koja će biti toplija od prosjeka, kao i sezonske prognoze za zimu. Tu govorimo o velikim razdobljima od tri mjeseca. U takvim razdobljima mogu se ugurati nešto hladniji dani i tjedni. Kad gledamo cijelu 2024., ona se natječe s 2023., hoće li biti najtoplija ili druga najtoplija. Dijelom je i zbog prirodnih razloga, nije sve globalno zagrijavanje. U 2023. smo imali prirodnu pojavu u Tihom oceanu koja se zove El Nino. To je pojava gdje se svakih četiri-pet godina dižu temperature Pacifika i zbog toga temperatura cijelog planeta."

More je isto nikad toplije.

"Temperature atmosfere su do 40, i to na dva metra u hladovini. Na otvorenom mogu biti i više. More je skoro i do 30 stupnjeva."

Može li biti toplije?

"Generalno, dugoročno da. Svijet se otprilike zagrijava pola stupnja kroz deset godina. Do kraja ovog stoljeća imamo barem do tri stupnja, ako

ne usporimo naše emisije stakleničkih plinova."

Kad smo počeli svoju karijeru izvještavali smo o toplinskom valu u kojem smo se zgražali oko temperature +30 na vrhuncu toplinskog vala, sada govorimo o +40? Hoćemo li izvještavati o +50?

"Nadam se ne još skoro. Činjenica je da su temperature od 40 mjerene i ranije u Hrvatskoj. Rekord u Pločama iz kolovoza '81 je 42.8. Takvi događaji nam se češće događaju. Ovo je sada treći toplinski val. Naši vatrogasci koji su sve tjedne i mjesec na terenu posebno to vide na svojoj koži. Toplinski valovi nisu ništa novo. Ono što trpimo usred klimatskih promjena je njihov povećan broj, duljina, intenzitet."