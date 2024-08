Gorski kotar je destinacija koja je sinonim za snijeg, a on ove zime nije pao. Teško je nakon toga bilo očekivati turističke rekorde. Proljeće je donijelo puno kiše koja je gostima neprivlačna i sve je to ostavilo trag na goranski turizam. Naša reporterka Maja Brkljača o ovogodišnjoj sezoni razgovarala je s direktorom Turističke zajednice Petrom Hrg koji je rekao da kada kada su zimski mjeseci u Gorskom kotaru prođu bez snijega da je to kao kao da u ljetni na obali stalno pada kiša.

"Iz zime smo izašli s petnaestak posto manje turističkog prometa nego rekordne prošle godine. Međutim, dobri pokazatelji, dobra posjećenost i dobre turističke brojke u ljetnoj sezoni nam govore da bismo taj minus mogli i nadoknaditi. Sad smo na minus sedam posto u odnosu na prošlu godinu, koja je bila rekordna i daleko bolja od 2019. Doduše, i ovogodišnji rezultat nadmašuje 2019. godinu", rekao je Hrg

Minus pokušavaju nadoknaditi.

"Gorski kotar kao prioritetan motiv dolaska svojih gostiju uvijek ističe prirodne ljepote, znamenitosti, kulturne znamenitosti, sjajnu gastronomiju i sve kvalitetnije smještajne kapacitete. U odnosu na obalu, cijene su poprilično niže, prosječno tridesetak posto što mnogo znači prije svega domaćim posjetiteljima. A uvijek ističemo da posebno domaće treba njegovati, osobito kada govorimo o cjelogodišnjem turizmu. Za taj turizam, pogotovo na kontinentu, on se ne može i neće događati bez domaćeg gosta kojeg treba njegovati i treba mu se cjenovno prilagođavati i biti mu uvijek dostupan", rekao je Hrg.

Potvrdio je da su cijene smještaja 30 posto niže nego na obali, ali to se odnosi na cijene u restoranima i trgovinama.

Na pitanje koliko se gradi, postoji li interes cijelog ljeta te koji se smještaj prvi puni, Hrg kaže da je zanimanje veliko.

" Što se tiče gradnje, ona je u odnosu na 2019. godinu učetverostručena. Vidjevši veliki interes, mi smo reagirali i donijeli dokument koji definira buduću gradnju i tipologiju gradnje na području Gorskog kotara kako bismo prostor zaštitili i sačuvali njegovu vrijednost. Što se tiče turizma i turističkih kapaciteta, najčešće se grade objekti visoke kategorije. U konačnici, tržište je to prepoznalo. Tržište na njih dobro reagira i objekti više i visoke kategorije bilježe najbolje turističke rezultate", rekao je.

Otkriva da čak nije prerano planirati smještaj i već sad rezervirati doček Nove godine.

"Nikako nije prerano tako da ono srdačno pozivamo ljude koji su zainteresirani provesti zimu u Gorskom kotaru. Interes je tradicionalno jako velik", rekao je.