Noćas u Splitu zapaljena tri auta: Sumnja se na podmetanje, gorio i skupocjeni BMW

Tijekom noći u Splitu izbio je požar u kojem su izgorjela tri osobna automobila. Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, dojava o požaru zaprimljena je u 3.40 sati, a intervencija je zabilježena u Krležinoj ulici, piše Dalmacija Danas.

Na teren je izašla Javna vatrogasna postrojba Grada Splita s jednim vozilom i šest vatrogasaca koji su požar ugasili. Uzrok požara i sve okolnosti događaja trebali bi biti poznati nakon očevida.

Slobodna Dalmacija piše da se zasad procjenjuje da je riječ o namjernom paljenju, no očevid će razjasniti cijelu situaciju. Požar je krenuo s Renaulta Clio, no ono što zbunjuje policiju je činjenica da je vlasnica vozila starija gospođa koja živi u neposrednoj blizini. Međutim, vatra se proširila na okolna vozila i oštećen je i skupocjeni BMW.

