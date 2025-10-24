Nevrijeme poharalo Hrvatsku: Tisuće bez struje, vjetar rušio stabla...

Obilna kiša i jak vjetar u noći na petak stvorili su probleme u dijelovima Hrvatske, a posebno dramatično je bilo u Zagrebu, Slavoniji i Međimurju gdje su vatrogasci imali pune ruke posla.

Zagrebački vatrogasci zašli su na 66 intervencija. Većina njih uključivala je uklanjanja porušenih stabala, lima i ograda, ispumpavanja vode te uklanjanja zaštitnih ograda te uklanjanje električnog stupa.

Iako se vrijeme smirilo, vatrogasci su Zagrepčane pozvali na oprez zbog zaostalih slomljenih grana ili drugih oštećenja.

Olujno nevrijeme je tijekom noći zahvatilo dijelove Osječko-baranjske županije, gdje su zbog kvarova na elektroenergetskoj mreži tisuće stanovnika ostale bez struje. Vatrogasci su cijelu noć uklanjali srušena stable i ostale prepreke s prometnica.

Do jutra su sve prometnice bile prohodne, a kvarovi na elektroenergetskoj reži e postupno otklanjaju.

Tisuće bez struje

Prema podacima Centra 112 Osijek, prvi problem krenuli su malo prije dva sata ujutro kad su zbog jakog vjetra i aktiviranja sustava zaštite bez napajanja ostali dijelovi naselja Bokšić, Šaptinovci, Sušine, Lipine, Ribnjak, Bokšić Lug, Klokočevci i Lila, prenosi SiB.

Uskoro su bez struje ostali i dijelovi Londžice i Gradca Našičkog, a oko 2:00 sata struje nije bilo ni u Svetom Đurađu, Bočkincima, Črnkovcima i Podravskim Podgajcima.

U mraku su bili i Jurjevac, Krndija, Punitovci i Josipovac Punitovački, a oko 3:15 sati problemi su zabilježeni i u Čemincu, Kozarcu i Karancu. Nevrijeme je u ranim jutarnjim satima zahvatilo i Dalj.

Dio kvarova otklonjen je tijekom noći, a službe su i dalje na terenu te rade na sanaciji.

Nevrijeme je pogodilo i Međimurje, posebno Čakovec, gdje su snažni udari vjetra lomili grane i prevrtali stabla.

Od siline vjetra, veliko stablo u parku čakovečke bolnice je istrgnuto iz zemlje, a prava je sreća da nisu oštećene okolne klupice ni stupovi javne rasvjete.

"Pogledajte samo koliko je to stablo veliko, a vjetar ga je doslovno iščupao iz korijena“, kazao je čitatelj eMedjimurja koji je snimio zapanjujuću fotografiju.

Rano jutros intervenirali su sisački vatrogasci u Gornjem Komarevu zbog stabla koje je palo i blokiralo dio ceste. Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne ostaje Sisak i DVD-a Mladost Sisak s dva vozila. Problem je normaliziran iza sedam sati, a nasreću nitko nije ozlijeđen.

Građani koji prolaze parkom pozivaju na oprez, budući da se tlo mjestimice još uvijek klizi i ima ostataka granja. Očekuje se da će djelatnici bolnice i komunalne službe uskoro ukloniti srušeno stablo i očistiti područje.

Djelomice, na moru povremeno i pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku, ponegdje malo kiše, ponajviše u središnjim predjelima, prognozira za petak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjeren i jak zapadni i sjeverozapadni u postupnom slabljenju.

Najviša temperatura između 14 i 17, na obali i otocima od 17 do 21 Celzijevog stupnja.

