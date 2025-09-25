Nevrijeme izazvalo kaos na jugu Hrvatske: Avioni kružili iznad grada, poplavljene ulice

S BIVŠOM MISICOM /
Objavljen je i video iz kojega se može vidjeti poplavljeni Zaton
Kratkotrajno nevrijeme izazvalo je jutros probleme na dubrovačkom području.
Kako piše Dubrovački dnevnik, avioni su slijetali s blagim zakašnjenjem, a u trenutku prolaska oblaka koji su donijeli kišu, nekoliko je aviona čekalo na slijetanje i kružilo iznad područja.
Također, dio ulica je bio poplavljen, kao što se može vidjeti iz videa Zatona.