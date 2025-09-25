DRAMATIČNO JUTRO /

Nevrijeme izazvalo kaos na jugu Hrvatske: Avioni kružili iznad grada, poplavljene ulice

Nevrijeme izazvalo kaos na jugu Hrvatske: Avioni kružili iznad grada, poplavljene ulice
×
Foto: Dubrovacki Dnevnik

Objavljen je i video iz kojega se može vidjeti poplavljeni Zaton

25.9.2025.
12:46
danas.hr
Dubrovacki Dnevnik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kratkotrajno nevrijeme izazvalo je jutros probleme na dubrovačkom području.

Kako piše Dubrovački dnevnik, avioni su slijetali s blagim zakašnjenjem, a u trenutku prolaska oblaka koji su donijeli kišu, nekoliko je aviona čekalo na slijetanje i kružilo iznad područja.

Također, dio ulica je bio poplavljen, kao što se može vidjeti iz videa Zatona. 

ZrakoplovDubrovnikAvioniNevrijeme
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMATIČNO JUTRO /
Nevrijeme izazvalo kaos na jugu Hrvatske: Avioni kružili iznad grada, poplavljene ulice