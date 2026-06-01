Neugodno iznenađenje u stambenoj zgradi pokrenulo je policijsku istragu

Neugodno iznenađenje dočekalo je 34-godišnju Varaždinku u nedjelju ujutro.

Oko 9:40 sati nepoznati je počinitelj iz hodnika stambene zgrade ukrao dječja kolica koja su bila u njezinom vlasništvu.

Prema informacijama policije, materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura.

Policija traga za lopovom, a kolica su u međuvremenu vjerojatno već odradila svoju prvu vožnju s novim vlasnikom.