SRETNI DOBITNIK /

Netko je na Eurojackpotu pogodio pet brojeva: Evo gdje u Hrvatsku ide više od 170 tisuća eura!

Foto: Rtl Danas

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 02.12.2025., a glavni dobitak iznosi 22.000.000,00 eura

28.11.2025.
22:04
danas.hr
Rtl Danas
U 95. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 12, 16, 35, 46, 50 – 3, 5, koji su igraču iz Metkovića donijeli dobitak 5 u iznosu od 170.605,40 eura, javljaju iz Hrvatske lutrije.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: TVIR REBIĆ, Kneza Branimira 27, Metković.

Na listiću su odigrane tri kombinacije igre Eurojackpot bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 6 €.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 02.12.2025., a glavni dobitak iznosi 22.000.000,00 eura.

EurojackpotMetkovićHrvatska Lutrija
Netko je na Eurojackpotu pogodio pet brojeva: Evo gdje u Hrvatsku ide više od 170 tisuća eura!