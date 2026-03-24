Nestašica goriva na pojedinim bezinskim postajama: Evo kakvo je stanje

Od ponoći su na benzinskim postajama istaknute nove cijene goriva. Cijena litre osnovnog benzina iznosi 1,62 eura (+ 0,12 eura), a eurodizela 1,73 eura (+ 0,18 eura). Cijena plavog dizela je 1,19 eura (+ 0,30 eura), UNP za spremnike stoji 1,99 eura (+ 0,29 eura), dok UNP za boce stoji 2,57 eura (+ 0,17 eura).

Zagorje international piše da su Zagorci jutros prijavili nestašicu nekih vrsta goriva na nekim benzinskim postajama. Radio Stubica također javlja da se na nekim pumpama pojavila nestašica dizela.

Od jutros dizela nema ni na pumpama na području Krapinsko-zagorske županije, a opskrba se očekuje tijekom poslijepodnevnih sati. Među rijetkim benzinskim pumpama koje imaju dizel je Tifon u Zaboku,a benzinska pumpa INA-e u Donjoj Stubici također ima dizela.

INA: 'Opskrba je stabilna'

Na upit Zagorja internationala su odgovorili iz INA-e, napisavši da nema problema s opskrbom.

"INA kao strateški važna kompanija za sigurnost opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj kontinuirano prati situaciju na tržištu te je spremna pravovremeno reagirati na sve izazove.

Trenutačna situacija na globalnom tržištu je neizvjesna i podložna brzim promjenama, ponajprije zbog geopolitičkih okolnosti, uključujući rat na Bliskom istoku, što se odražava i na tržište naftnih derivata.

Ako dođe do povremene nedostupnosti pojedinih goriva na određenim maloprodajnim mjestima, to je rezultat povećane potražnje, koja je dijelom potaknuta reakcijama potrošača na aktualna zbivanja.

Opskrba je stabilna te INA poduzima sve potrebne korake kako bi osigurala kontinuitet isporuke na svojim lokacijama", stoji u odgovoru.

