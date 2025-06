Nesreća u centru Zagreba! Tramvaj odbacio pješaka na kolnik, stigla i Hitna

ZET je na svojim stranicama oko 12.20 objavio da njihove tramvajske linije ne prometuju Ulicom kralja Zvonimira.

Nekoliko čitatelja reklo nam je da je su čuli da je došlo do zastoja, i to zato što je došlo do prometne nesreće.

Neki mediji su izvijestili da je osoba pala pod tramvaj, ali iz ZET-a su nam dali službenu informaciju.

"U 12.20 sati u Ulici kralja Zvonimira kod kućnog broja 49 došlo je do kontakta između tramvaja linije 9 koji se kretao u smjeru Borongaja i pješaka, prilikom čega je pješak odbačen na kolnik. Na mjesto događaja pozvana je Hitna pomoć, kao i policija kako bi se obavio očevid i utvrdile okolnosti ove nesreće", rekao nam je glasnogovornik ZET-a, Domagoj Zeba.

Dodao je da su linije 9 i 17 prometovale skraćeno do Trga žrtava fašizma, a putnike su na relaciji Trg žrtava fašizma – Borongaj prevozili autobusi.

Zastoj je završio u 13.05 sati i u tijeku je normalizacija prometa.