Posvađani su opet u ljubavi: Stigle neočekivane podrške pred drugi krug izbora

Kako se bliži drugi krug lokalnih izbora, tako stiže sve više podrški kandidatima. Neke, posve neočekivane. Posvađani su opet u ljubavi.

130 tisuća pratitelja Mostovca Marina Miletića na Facebooku vidjelo je njegovu podršku voljenom klubu, Rijeci. Ali i podršku Mariji Selak Raspudić u utrci za Zagreb, što ne bi bilo čudno da ona nije napustila Most zbog svađe s Miletićem oko pobačaja.

"S jedne strane imamo ljevicu, a znamo što Možemo radi ideološki. Roditelj 1, roditelj 2, lobotomiranje klinaca od dječjih vrtića. Te politike su neprihvatljive bilo kome tko ima određeni vrijednosni sustav. Onda dajem podršku kolegici i neka nas Bog dragi čuva i prati“, rekao je Miletić na svom Facebooku.

Kujundžić se ne slaže

Kada on već nije uspio ući u drugi krug za primorsko-goranskog župana, zbog ideologije je, kaže, odlučio podržati HDZ-ovog kandidata Ružića. Brzo je zaboravio koliko se HDZ-ovci i Mostovci ne vole na nacionalnoj razini. No nije zaboravio njegov stranački kolega, Ante Kujundžić.

"Ono što ja osobno mislim da nakon 30 godina vladavine je potrebno vjetrenje prostorija. Tako da je on vjerojatno dao podršku iz te dimenzije. Ja osobno nikada ne bih", rekao je Kujundžić.

Kujundžić ne bi podržao HDZ-ovca, ali, nakon što sam nije uspio postati splitsko-dalmatinski župan, stao je uz nezavisnu Ivanu Ninčević Lesandrić.

"Pred nama je danas povijesna prilika. Oporba se ujedinila. I imamo priliku nakon 32 godine promijeniti ovu županiju", poručuje Ninčević Lesandrić.

SDP podržava sve koji nisu za HDZ

Podržao ju je i SDP. Točnije, SDP staje iza svih kandidata koji idu protiv HDZ-a. Što znači da podržavaju i Mostovog Božu Petrova u utrci za dubrovačko-neretvanskog župana.

"Važno nam je da u županijama gdje je to moguće pobijede kandidati koji su kontra HDZ-a i režemo krak hobotnice. To nam je cilj, to nam je bitno“, poruka je Siniše Hajdaš Dončića, šefa SDP-a.

Puljka podržali svi osim Matijevića

SDP-u je bitno da ni u Splitu ne pobijedi HDZ, već Centrov Ivica Puljak. S tim se ne slaže SDP-ov kandidat za gradonačelnika Matijević, Zbog prljave kampanje, poručuje, bilo bi morbidno pomagati Puljku. Puljak nije iznenađen potporom SDP-a, iako je puno ružnih riječi palo u prvom krugu između Matijevića i njega.

"Ne, nije. Mislim da su shvatili svi zajedno o čemu se radi, borbi za grad Split, borbi za red, borbi za javni interes. Ja sam i očekivao njihovu podršku", rekao je Puljak.

A iako dio SDP-ovaca smatra da treba podržati njihovog bivšeg člana Marka Filipovića u utrci za gradonačelnika Rijeke, vrh stranke to ne dozvoljava. Znakovite su fotografije i druženje Filipovića i SDP-ovaca Jovanovića i Komadine jučer na Rujevici.

S druge strane, u Istri ponovno plešu IDS i bivši šef IDS-a, sada nezavisni Boris Miletić. Podržali su ga u utrci za župana.