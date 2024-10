Nediljko Dujić sastao se sa šefom policije isti dan kad su odbacili prijavu u slučaju 'nakaze'

Nediljko Dujić, HDZ-ov šef Hrvatskih šuma, u ponedjeljak se sastao s načelnikom šibenske policije, doznaje Telegram.

Nediljko Dujić se u ponedjeljak, u prostorijama policije, sastao sa Sandrom Santinijem, načelnikom Policijske uprave šibensko-kninske.

Podsjetimo, u slučaju Nediljkove kćeri Anne Dujić Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odbacilo kaznenu prijavu šibenska policajka. Telegram je kontaktirao Santinija i pitali zašto je Dujić bio kod njega, a on je navodno odgovorio da se radi o službenoj tajni. Iz šibenske policije, pak, potvrđuju da je Dujić bio u službenim prostorijama Policijske uprave šibensko-kninske "radi podnošenja prijave zbog počinjenog kaznenog djela na njegovu štetu".

Nediljko Dujić nije bio dostupan za komentar.

Zanimljivo, isti taj dan, mlada policajka koja je kazneno prijavila Dujićevu kćer Annu, podigla je rješenje kojim se odbacuje njena prijava.

Podsjetimo, odvjetnik Ljubo Pavasović Visković na dan je odbačena kaznena prijava za RTL Danas komentirao je da se takve situacije rijetko događaju.

"Teško mi je komentirati taj slučaj jer ne znam što u spisu postoji. Međutim, u pravilnu se prijave od službenih osoba prema osobama, koje su na bilo koji način opstruirale službeno postupanje, obično prihvaćaju i dalje procesuiraju", rekao je za RTL Danas.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pak, najavio je u četvrtak da će u "slučaju Dujić" postupati, bude li državno odvjetništvo to tražilo, neka druga policijska uprava, a ne šibenska, kao što je i Državno odvjetništvo RH postupanje prebacio na drugo odvjetništvo.

"Policija je cijeli spis predala Državnom odvjetništvu, a u tom spisu su i razgovori s nadređenim policijskim službenicima. Odluka državnog odvjetništva je legitimna, a oni su to povjerili drugom državnom odvjetništvu. Ako se bude tražilo da policija postupa i provodi neke radnje, glavni ravnatelj mi je upravo rekao da je on odlučio ako do toga dođe, da će i policija povjeriti to nekoj drugoj policijskoj upravi”, izjavio je Božinović u Saboru.

Nije htio komentirati činjenicu da prijavu nije podnijela policija nego je to učinila policijska službenica osobno, naglasivši da državno odvjetništvo ponovno otvara istražne radnje pa se, kaže, 'ne bih sad tu uvlačio u detalje'. Ono što je sigurno, dodaje, jest da će postupati neka druga policijska uprava.

Kaže da je policija već priopćila kako je i što rađeno te tko je sve dao iskaz. Ta je dokumentacija predala državnom odvjetništvu, te Božinović misli da je upravo na temelju te dokumentacije DORH donio odluku da postupak povjeri drugom državnom odvjetništvu.

Na pitanje je li policijska službenica bila pod pritiscima s obzirom na to da je otišla na bolovanje, Božinović je odgovorio da ne zna zbog čega je na bolovanju. Nije odgovorio ni na pitanje jesu li je njezini nadređeni obeshrabrivali da prijavi slučaj, napomenuvši tek da je sve u spisu koji je policija predala odvjetništvu.

"Policija je prikupila izjave svih koji su bili uključeni, kao i od policijske službenice i njezine nadređene, i sve to predala državnom odvjetništvu koje je odbacilo prijavu. Sada imamo novu situaciju i ako u ovom novom postupku, državno odvjetništvo bude tražilo da policija poduzme određene radnje, onda će i policija to povjeriti nekoj drugoj policijskoj upravi”, ponovio je.

Policija će vidjeti rezultate tog nadzora, postupke u tom nadzoru i sukladno tome će i ona poduzeti određene mjere, rekao je Božinović.

I ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je da će, bude li policija trebala nešto obaviti u "slučaju Dujić", to raditi druga policijska uprava i provjeriti sve navode, pa i one o eventualnim pritiscima na policajku. .

"I mene zanima je li bilo pritisaka jer mi uvijek dajemo potporu svim policijskim službenicima. Naša je obaveza da budemo uz policijske službenike”, kazao je Milina, ali bez objašnjenja zašto je policijska službenica prijavu podnosila osobno umjesto da to učini policija.

