Ne ostaju samo logotipi: Što dobivaju partneri i sponzori Game Changer konferencija?

Game Changer je u tri godine svog postojanja postao jedna od najvažnijih i najdinamičnijih tech konferencija u regiji, okupljajući vizionare, technološke lidere, startup zajednicu, stručnjake iz digitalnih industrija i regionalne inovativce na jednom mjestu.

Od svog pokretanja do danas, događaj je izrastao iz zagrebačkog tech okupljanja u paneuropsku platformu događanja koja se održava u nekoliko zemalja Europe, uključujući Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Ujedinjenu Kraljevinu, Italiju, a po novome i Švicarsku, u kojoj će se u ožujsku održati prva Game Changer konferencija.

Foto: Net.hr

U svim navedenim zemljama Game Changer se održao najmanje jedanput, a važna je novost da se konferencija vraća u sve zemlje i tijekom 2026. godine, što najbolje govori o ostvarenome uspjehu i jasno prepoznatoj potrebi za ovakvim tipom događanja.

Foto: Net.hr

Konferencija Game Changer Zagreb 4.0, održana 16. listopada 2025. godine, privukla je više od 1.800 sudionika, 100+ govornika i brojne kompanije, potvrdivši svoju ulogu kao središte regionalne tech scene. Program je bio raznolik - od umjetne inteligencije i Web3 tehnologija, preko fintech inovacija, e-commerce rješenja, do gamifikacije - uz posebno istaknutu Expo zonu, u kojoj su partneri i sponzori imali ključnu ulogu u interakciji s publikom. Konferencija Game Changer Ljubljana 3, održana 24. studenoga 2025., dodatno je potvrdila snagu brenda i partnerstava: oko 1.100 sudionika, 30+ korporativnih partnera i 15+ medijskih partnera okupilo se kako bi sudjelovalo u panelima i panel-aktivacijama.

Foto: Net.hr

Game Changer je započeo kao iskra u glavi nekolicine vizionara, a vrlo brzo se pretvorio u plamen. Upravo zato naš tim razumije koliko je važno imati vjetar u leđa. Taj smo vjetar posebno snažno osjetili početkom srpnja, tijekom drugog Game Changer Festivala u Crnoj Gori - i to doslovno. Brojni partneri i uzvanici, osim na konferenciji u luksuznom hotelu Porto Montenegro,, sudjelovali su i na ekskluzivnoj Black Velvet Yacht Affair večeri na 42 metra dugoj jedrilici, što je cijelom iskustvu dalo dodatnu vrijednost. Prošla je godina označila i proboj Game Changer brenda i na dva nova tržišta - britansko i talijansko, a uskoro će im se priključiti i švicarsko tržište, čemu se iznimno veselimo, kao i novim prilikama za strateška partnerstva i suradnje koje takav rast donosi.

Foto: Net.hr

Uloga sponzora – od partnera do pokretača

Od samih početaka, Game Changer konferencije ne bi bile moguće bez snažne podrške sponzora i partnera. U svijetu u kojem konferencije često izgledaju i funkcioniraju slično, Game Changer je jasno pokazao da pravi partneri ne samo da financijski podržavaju događaj, već aktivno doprinose njegovoj kvaliteti, dosegu i cjelokupnom iskustvu za sudionike.

Foto: Net.hr

Značaj sponzora ogleda se kroz nekoliko ključnih dimenzija:

1. Vidljivost i strateško pozicioniranje brenda

Partneri konferencije ostvaruju istaknute i pažljivo osmišljene pozicije u Expo zoni, programskim dvoranama, na promotivnim materijalima, kroz PR te službene komunikacijske i digitalne kanale konferencije. Time se njihov brend pozicionira pred relevantnom i raznolikom publikom - od direktora do studenata i startupova.

2. Interakcija i aktivacije uživo

Sponzori na Game Changeru ne ostaju samo logotipi. Oni aktivno sudjeluju u promociji kroz interaktivne izložbene prostore, radionice, panel-rasprave, video sadržaje na društvenim mrežama i intervjue na web stranicama. Takve aktivacije omogućuju im izravan kontakt s posjetiteljima, interaktivno predstavljanje proizvoda i usluga te izgradnju dugoročnih poslovnih odnosa.

Foto: Net.hr

3. Umrežavanje i konkretne poslovne prilike

Game Changer Expo zona, kao i dnevna i večernja događanja koja prate svaku konferenciju, postali su centralna mjesta povezivanja tech profesionalaca, poduzetnika i potencijalnih klijenata. Upravo u tom neformalnom, ali sadržajno bogatom okruženju, sponzori stvaraju kontakte koji nerijetko prerastaju u dugoročne poslovne suradnje.

Foto: Net.hr

Kroz godine, Game Changer su prepoznali i podržali telekomunikacijski lideri, banke, razne financijske i institucionalne organizacije, tehnološke kompanije, vodeće tvrtke iz prehrambene i automobilske industrije, tvrtke vezane uz beauty i fitness industriju i brojne druge, koje su u ovom formatu prepoznale snažan alat za vidljivost, inovaciju i povezivanje s tržištem, uz snažnu podršku lokalnih medija na svakoj lokaciji održavanja.