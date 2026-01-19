Navigiraj morem informacija: Prijavi se za medijsku radionicu u Osijeku

Pozivamo sve zainteresirane studente i studentice, aktiviste i aktivistkinje, kao i sve zainteresirane građane i građanke da se prijave za radionicu medijske i digitalne pismenosti, koju organizira naš projektni partner Gong, navode iz Adria Digital Media Observatoryja.

Radionica je planirana za srijedu, 21. siječnja, od 10 do 14 sati, na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Ova radionica će svim zainteresiranim građanima i građankama pružiti dodatna znanja, vještine i alate s kojima će bolje razumjeti važnost medijske pismenosti te praktične načine njezine primjene.

Vještine medijske pismenosti pomažu građanima i građanka da razlikuju što provjerene informacije od lažnih, razumiju ulogu medija te odgovorno koriste društvene mreže. Time se smanjuje utjecaj manipulacija, jača povjerenje u vjerodostojne izvore i potiče aktivno, odgovorno sudjelovanje u demokratskim procesima.

Ovom edukacijom želimo potaknuti sve zainteresirane sudionike i sudionice na odgovornije, informiranije i aktivnije korištenje interneta i medijskog sadržaja.

Za radionicu se možete prijaviti do 16. siječnja putem prijavnog obrasca, dostupnog OVDJE.

Broj mjesta je ograničen, tako da svoju prijavu pošaljite što prije!

Sudjelovanje je besplatno.

Radionicu će izvoditi Gongove edukatorice Lucija Dumančić Jovanović i Milica Bogdanović.

Ova se radionica organizira u okviru Adria Digital Media Observatory 2.0 (ADMO). ADMO je multidisciplinarni centar za provjeru točnosti i istraživanje dezinformacijskih narativa u digitalnom okruženju, promoviranje i edukaciju o medijskoj i digitalnoj pismenosti.

