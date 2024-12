Napadač (19) prebačen u operacijsku salu: 'Hematom mu zatvara dišni put'

U stravičnom napadu nožem u osnovnoj školi u Prečkom u petak je poginulo sedmogodišnje dijete. Troje učenika, učiteljica i napadač (19) završili su u zagrebačkim bolnicama, no unatoč ozljedama svi se nalaze izvan životne opasnosti.

Sve o tragediji u zagrebačkoj školi možete pročitati OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napadač na operaciji

13.14- Devetnaestogodišnji napadač nalazi se u operacijskoj sali. Hematom mu zatvara dišni put, te mu je potrebna "revizija rana na vratu".

Te informacije potvrdio je Igor Alfirević, kirurg i zamjenik ravnatelja KB Sveti Duh. Alfirević dodaje da 19-godišnjak nije u životnoj opasnosti te da će operacija trajati najmanje sat, sat i pol.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Roditelji poslali priopćenje: 'Zahtijevamo jasan slijed događaja i postupaka'

12.21 - Dan nakon tragedije koja se dogodila u osnovnoj školi u Prečkom, gdje je napadač ubio jedno dijete te ranio troje djece i učiteljicu, oglasilo se priopćenjem Vijeće roditelja škole.

Roditelji kažu da su potreseni i šokirani tragičnim činom te izražavaju duboku sućut sa žrtvama i njihovim obiteljima, svim ostalim učenicima, roditeljima i osobljem škole.

"Nažalost, ova tragedija koju svi kolektivno proživljavamo pokazatelj je da nadležni sustavu obrazovanja nisu poduzeli potrebne mjere kako bi omogućili implementaciju sustava zaštite za našu školu", piše, između ostalog, u priopćenju.

Cijelo priopćenje roditelja PROČITAJTE OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministrica Hrstić izvijestila o stanju ozlijeđene djece i o stanju napadača

11.55 - "Krenuli smo u 9.30 obilaziti pacijente unesrećene u jučerašnjem događaju. Mogu reći da su svi dobro, izvan životne opasnosti. Pacijent na Rebru je jučer operiran, sa svim vitalnim faktorima uredan. Kako su mi rekli kolege, premjesti će ga na otvoreni odjel s intenzivnog. Dobro komunicira, pričali smo o običnim temama, nisam ulazila u dublju komunikaciju jer su to stvari gdje vodite konverzacije prema onome što pacijent govori. Činilo mi se da je dječak dobro", kaže Hrstić.

"Razgovarala sam s profesoricom na Sv. Duhu. Vitalni paramteri su dobro, dobro se osjeća, ali je činjenica da svima nakon fizičkog slijedi i psihički oporavak. Bili smo u Klaićevoj, oba dječaka su dobro, komuniciraju. Osjetite da ima straha, i kako su mnogi komunicrali, treba riješiti fizičku ranu, a iza toga slijedi cijeljenje psihičkih rana", govori ministrica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više pročitajte OVDJE.

Majka napadača: 'Ne znam zašto je ovo učinio'

11.30 - Majka 19-godišnjeg napadača koji je u petak u osnovnoj školi u Prečkom teško ozlijedio učiteljicu i još troje djece, a ubio prvašića, rekla je za 24sata da je zdravstveno stanje njezinog sina stabilno.

On je bivši učenik te škole, a majka kaže da ga nije vidjela otkako je počinio zločin.

Majka je već ranije rekla da njezin sin nije poznavao učiteljicu koju je napao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je u tu školu išao prije pet godina. Ne znam zašto je ovo učinio, nemam njegov mozak", rekla je majka napadača te dodala da njezin sin ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to dvije dodatne dijagnoze. Rekla je i da ga je na dan napada otac odveo u dnevnu bolnicu te da je 19-godišnjak bio na psihijatriji par puta. Prije mjesec i pol dana, nju i baku zatočio je u stanu i uzeo im mobitele i ključeve te ponovno završio u klinici.

"Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dijete spasi. On je očito napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio", rekla je majka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KB Sv. Duh: Napadnuta učiteljica stabilno

10.48 - Učiteljica osnovne škole kojoj je mladić u jučerašnjem napadu zadao više ubodnih rana, u subotu je stabilno, diše uz pomoć mehaničke ventilacije i očekuje tijekom dana dodatnu dijagnostiku, rečeno je Hini u subotu u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Tijekom napada 19-godišnjeg napadača u petak ujutro, jedno dijete je ubijeno, petero ih je prevezeno u više zagrebačkih bolnica.

Djeca koja su nakon tragičnog napada zbrinuta u zagrebačkim bolnicama su također izvan životne opasnosti i stabilno, kao i napadač koji se samoozlijedio.

Teško ozlijeđena učiteljica pokušala je zaštititi učenike od napada zadnjeg dana škole u prvom polugodištu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dječak (15) operiran i van životne opasnosti

10.30 - KBC Zagreb na naš upit javlja da je dječak (15) koji je operiran na Rebru izvan životne opasnosti.

"Dijete jučer operirano je dobro. Danas ćemo ga prebaciti iz pedijatrijske intenzivne njege na ORL kliniku, KBC-a Zagreb", stoji u odgovoru. "Planirano je da majka bude s njim. Nema nikakvih životnih opasnosti i ostat će desetak danas kod nas", dodaju iz KBC-a Zagreb.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Štedi se na djeci'

10.10 - Razgovarali smo i s majkom Mateom, čiji sin ide u četvrti razred škole. "Užasno, grozno mi je. Ta je situacija nedopustiva, da se desi takav masakr. U 21. stoljeću, pored tehnologije, zaštitara… Nedopustivo. Razgovarala sam sa sinom, tješim ga cijelo vrijeme, Govorim da sve što želi znati mora pitati mene ili tatu", priča majka.

Smatra da je najviše kriva država. "Štedi se na djeci. Umjesto da su tu bili zaštitari, magnetske brave, to se ne bi desilo, takav masakr.

"Pozivam sve ljude 7.1 na prosvjed, da se dignemo. Ne možemo dopustiti da nam djeca umiru, dajem veliko suosjećanje roditeljima. Meni je ovo nedopustivo u 21. stoljeću. Svi se suosjećamo, budila sam se po noći. Tu sam cijeli život. Od sigurnog kvarta do kvarta do kojeg se boji izaći… horor film", priča majka.

"Bojim se da se ovo ne ponovi u drugoj školi, nismo izvukli pouku iz Beograda i odmah zaključavati vrata, To se očito moralo dogoditi ovdje da bismo se možda osvijetilili. Svima treba psihološka pomoć, svima iz kvarta koji su ovome svjedočili", dodaje majka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Psihološka pomoć je važna, ali mi tražimo zaštitara'

9.50 - Razgovarali smo s roditeljima koji su se okupili pred školom. "Mene je nazvalo dijete, da je u školu ušao nasilnik i da davi učiteljicu. I da je vidjela svog prijatelja krvavog na podu. Prvo je pomislila da je imao likovni, a kada su ga kuharice došle podići, shvatila je o čemu je riječ. Brzo je potrčala u svlačionu, nisu ništa znali", ispričala je za RTL Mirela Buzov, majka djevojčice koja je bila očevidac dijela tragičnog događaja.

Više čitajte OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Prestrašno, pretužno'

9.42 - "Prestrašno, pretužno. U današnje vrijeme da se to dogodi usred Zagreba… Nevjerojatno. Svi smo zatajili kao društvo", priča Jela Gostimir s Jaruna, koju smo ujutro zatekli pred školom.

"Sama imam odraslu djecu i unuka, nezamislivo. Nečije dijete stradalo je nemarom svih nas. Stvarno bismo svi trebali naučiti iz ovoga. Ovo je pretužno, djeci nikada ovo neće izaći iz sjećanja", priča nam Jela.

9.35 - Građani su cijeli noć ostavljali lampione pred školom i na igralištu, a neki su to napravili i jutro nakon nezapamćene tragedije.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Igralište je puno lampiona, svijeća, plišanih igračaka i emotivnih poruka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Zauvijek u srcima", "Počivaj u miru, mali anđele, u miru Božjem", "Lijepo spavaj, mali anđele", napisali su Zagrepčani.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dan žalosti

Cijela Hrvatska u subotu obilježava Dan žalosti. Zastave će biti spuštene na pola koplja, a otkazane su i zabavne priredbe, predizborni skupovi predsjedničkih kandidata te adventska događanja u Zagrebu i drugim dijelovima države.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tri obrazovna sindikata - Sindikat hrvatskih učitelja, Sindikat Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najavili su da će u 18 sati u ponedjeljak povesti mirni mimohod "Za sigurnu školu" u centru Zagreba.

Više čitajte OVDJE.

Učiteljica izvan životne opasnosti

Učiteljica je u napadu zadobila teške ozljede, niz ubodnih rana i porezotina po tijelu. U petak poslijepodne su je operirali, a Igor Alfirević, kirurg i zamjenik ravnatelja KB Sveti Duh, našoj reporterki Katarini Brečić u petak navečer ispričao je da učiteljica izvan životne opasnosti, iako je bila kritično kad su je dovezli u bolnicu. "Očekujemo, ako bi bio uredan tijek nakon zbrinjavanja, da je period oporavka i zarastanja rana svojih desetak dana, ali o tome možemo razgovarati kasnije. Jako teško je prognozirati u ovom času", pojasnio je Alfirević.

U istoj bolnici nalazi se i 19-godišnji napadač, koji je pod nadzorom policije. Nanio si je tjelesne ozljede po lijevoj ruci i vratu, a njegov oporavak trebao bi trajati između tjedan i deset dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijeli razgovor s kirurgom pogledajte OVDJE.

Kriminalističko istraživanje u tijeku

Načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić u petak nam je potvrdio da je očevid završen, no policija i dalje provodi dokazne radnje i daljnja kriminalistička istraživanja. Rašić je dodao da policija nije pregovarala s napadačem, već su ga odmah uhitili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Načelnik je također kazao da je policija razgovarala s roditeljima i drugim osobama koje bi mogle dati važne informacije za kriminalističko istraživanje, no još uvijek nisu ispitali napadača. "S njim nismo razgovarali s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. Čim se stvore uvjeti, razgovarat ćemo", rekao je Rašić. OVDJE možete pogledati što je još Rašić rekao našoj reporterki Ivani Ivandi Rožić.

Zna se da je napadač ranije pohađao osnovno školu u kojoj je izveo napad te da je imao psihičke probleme zbog kojih se liječio.

POGLEDAJTE VIDEO: Učiteljica je najteže ozlijeđena u današnjoj tragediji. Kirurg otkrio u kakvom je stanju