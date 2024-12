Kirurg otkrio u kakvom stanju je ozlijeđena učiteljica: 'Jako teško je prognozirati...'

Učiteljica u današnjem stravičnom napadu u školi u Prečkom zadobila je teške ozljede, niz ubodnih rana i niz porezotina po tijelu. Poslijepodne je operirana i sada je stabilno. Razgovali smo s kirurgom i zamjenikom ravnatelja KB Sveti Duh Igorom Alfirevićem koji je sudjelovao u njezinom zbrinjavanju.

"U ovom času je ona budna, a proces odvajanja od mehaničke ventilacije je u tijeku. Tako da očekujemo da će u sljedećim satima najvjerojatnije gospođa biti odvojena od mehaničke ventilacije. S obzirom na to da je gospođa imala ozljede koje su bile prema desnom i prema lijevom prsištu i mogućnost krvarenja na neki način impliciralo je eventualnu dodatnu obradu ili operacijski zahvat. Zbog toga je kolega Pejić iz Kliničke bolnice Dubrava došao ovdje na konzultaciju. Tada smo je zajednički promatrali, a naš konzilij je zaključio da tog časa krvarenja koja su bila u potpunosti stabilna nisu zahtijevale dodatne intervencije ili dodatnu obradu", pojasnio je kirurg.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U istoj bolnici nalazi se i napadač

Učiteljica je izvan životne opasnosti, ali stanje je bilo kritično u momentima kada je dovezena. "Očekujemo ako bi bio uredan tijek nakon zbrinjavanja, da je period oporavka i zarastanja rana svojih desetak dana, ali o tome možemo razgovarati kasnije. Jako teško je prognozirati u ovom času", rekao je kirurg.

Učiteljica je najteže ozlijeđena u ovoj današnjoj tragediji. Napadač se nalazi u istoj bolnici i pod nadzorom policije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je sam sebi nanio tjelesne ozljede i to po lijevoj ruci i po vratu. Liječnici kažu i da bi njegov oporavak mogao trajati sedam do deset dana. Dva policajca čuvaju ga u svakom trenutku, a onda je sasvim jasno i kada se oporavi i završi njegovo bolničko liječenje bit će u rukama policije.

Sve o strašnoj tragediji u Prečkom čitajte ovdje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa