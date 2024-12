UČITELJICA I DJECA U BOLNICI / Liječnica otkrila koliko će trajati oporavak ozlijeđenih: 'Fizički će sigurno biti kraći od psihičkog'

Napadnuta 62-godišnja učiteljica i troje djece i dalje su u bolnici, no stižu optimistične vijesti. Svi se dobro oporavljaju i izvan su životne opasnosti. Heroina koja je stala između napadača i djece, 62-godišnja učiteljica, u bolnici je na Svetom Duhu. Nakon operacije dobro se osjeća. Dijete u KBC-u Zagreb prebačeno je s intenzivne njege na odjel i dobro se oporavlja, a predviđa se kako će u bolnici, uz prisustvo majke, boraviti desetak dana. Dvoje djece koja su smještena u Klaićevu bolnicu također su premještena s intenzivne njege na odjele pa će odsada s najmlađim žrtvama boraviti njihovi roditelji. 'Od jučer bez značajnije promjene što nam u svakom slučaju daje utjehu da se stanje ne pogoršava. Sve učinjene dijagnostičke i dodatne pretrage, u smislu laboratorijskih nalaza i slikovnih pretraga, pokazale su da je stanje stacionarno, odnosno da ne zahtijeva daljnju intervenciju u smislu operativnog zahvata', rekla je Iva Hojsak, v.d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti. Na pitanje koliko će trajati njihov oporavak, kaže: 'To ne mogu sa sigurnošću reći. Ako ćemo govoriti o fizičkom oporavku, on će sigurno biti kraći od ovog psihičkog oporavka'